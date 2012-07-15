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۲۵ تیر ۱۳۹۱، ۱۰:۰۴

اسلامی خبر داد:

قهرمانی تیم اراک در جشنواره بازی‌های بومی، محلی و روستایی استان مرکزی

قهرمانی تیم اراک در جشنواره بازی‌های بومی، محلی و روستایی استان مرکزی

خمین - خبرگزاری مهر: رئیس اداره ورزش و جوانان خمین با اشاره به حضور 300 ورزشکار از نقاط مختلف استان در جشنواره بازی های بومی، محلی و روستایی استان مرکزی گفت: تیم اراک در این جشنواره مقام اول را کسب کرد.

نصرت الله اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: جشنواره بازی های بومی، محلی و روستایی استان با حضور 300 ورزشکار از شهرهای اراک، ساوه دلیجان، محلات، خنداب، کمیجان و خمین در مجموعه ورزشی شهید بهشتی شهرستان خمین برگزار شد و در مجموع تیمی تیم های اراک، خمین و دلیجان به ترتیب مقام اول تا سوم را کسب کردند.

وی افزود: در بازی محلی کشتی تیمی ،تیمهای خمین، دلیجان، اراک حائز مقام های اول تا سوم شدند.

اسلامی افزود: در بازی محلی هفت سنگ امین فرخی، علی اکبر نعمتی، محمد طالب لو، محمد لطیفی و مسلم کریمی ازساوه اول، محمد رضا قاسمی، حسین فیروزی، محمد حیدری، میثم اسماعیلی و رضا رحیمی از دلیجان دوم و هادی داوود آبادی، علیرضا داوود آبادی، محمد داوودی، محمد صادق داوود ابادی، مصطفی داوود آبادی از اراک مقام سوم را کسب کردند.

رئیس اداره ورزش و جوانان خمین گفت: در بازی محلی دال پلان آقایان محمد فلاحی، علی کرم پور، محسن نجفی و رضا پرهیزکار از دلیجان اول، محمد قاسمی، علی اسفندانی، رضا اسکندری و هادی آرمان از کمیجان دوم و سید محمد حسینی، حمید علی محمدی، علی علی محمدی و علی دهدار از خمین حائز رتبه سوم شدند.

وی احیای بازی‌های بومی و محلی و یادگیری کلاسیک ورزش‌های بومی و محلی استان برای ورزشکاران و انتخاب نفرات برتر به منظور اعزام به جشنواره‌های کشوری را از مهم‌ترین اهداف برگزاری این جشنواره عنوان کرد.

کد مطلب 1650159

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