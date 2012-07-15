لاریجانی در گردهمایی روحانیت مازندران/ برگزاری دوره آموزشی قرآن صاعد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل تبلیغات اسلامی مازندران از برگزاری گردهمایی بزرگ روحانیون این استان در آستانه ماه مبارک رمضان با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی خبر داد.

حجت الاسلام ناصر شکریان اظهار داشت: مقرر شد گردهمایی بزرگ روحانیت استان مازندران در روز پنجشنبه 29 تیرماه در مصلی نماز جمعه ساری برگزار شود.

وی با اشاره به اهمیت ماه رمضان و نقش مبلغان در ترویج فرهنگ قرآن و اهل بیت (ع) در جامعه بیان داشت: با توجه به اهمیت منابر و نقش مبلغان دینی و اثرات روحانی و نورانی ماه مبارک رمضان و به منظور هماهنگی جهت برگزاری بهتر گردهمایی روحانیون سراسر مازندران، این جلسه تشکیل شد و تبادل نظر بین اعضا صورت گرفت.

جشنواره پایانی طرح قرآنی مصباح الهدی مازندران

مدیر دارالقرآن اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران گفت:جشنواره پایانی طرح قرآنی مصباح الهدی مازندران، به همت دارالقرآن الکریم اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران در مشهد مقدس برگزار شد.

سعید قربانی در جمع قرآن آموزان طرح مصباح الهدی مازندران گفت: بیش از 300 نفر از قرآن آموزان مازندران در این جشنواره حضور دارند.

وی افزود: این جشنواره مربوط به پایان سه ساله طرح مصباح الهدی شامل 8 ترم است.

دوره آموزشی قرآن صاعد برگزار شد

مسئول آموزش دارالقران اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران گفت:دوره آموزشی قرآن صاعد ویژه مربیان ترجمه و مفاهیم مازندران در مشهد مقدس برگزار شد.

رحمت الله حسن نژاد از برگزاری دوره آموزشی قرآن صاعد ویژه مربیان ترجمه و مفاهیم مازندران در مشهد مقدس خبر داد و گفت: 22 قرآن آموز به مدت چهار روز در این کلاس شرکت کرده اند.

مسئول آموزش دارالقران اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران، افزود: استاد ابوالفضل علامی از اساتید مولف کتب قرآنی به عنوان مدرس در این دوره آموزشی حضور دارند.