نشست صمیمی فرماندهان بسیج با فرمانده سپاه قم برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به منظور بررسی نحوه اجرای ماموریت های ابلاغی بسیج، نشست صمیمی فرماندهان حوزه ها وپایگاه های مقاومت بسیج ناحیه امام حسین(ع) قم با فرمانده سپاه علی بن ابی طالب(ع) در سالن همایش های شهید اخلاقی ستاد سپاه برگزار شد.



در این همایش ابتدا از هر حوزه بسیج شهری و روستایی، یک فرمانده پایگاه به نمایندگی از فرماندهان آن حوزه، دیدگاه ها و نظرات خود را در ارتباط با برنامه های ابلاغی این شجره طیبه ارائه نموده و برای انجام بهتر و مطلوبتر برنامه ها، پیشنهادات و راهکارهای خود را مطرح کرد.



در ادامه این نشست، فرمانده سپاه علی بن ابی طالب(ع)، طی سخنانی ضمن تشکر از فرماندهان حوزه ها و پایگاههای بسیج در اجرای مأموریت‌های ابلاغی گفت: امروز به سبب تلاش‌هایی که در مجموعه بسیج و سپاه قم در سطح استان انجام می شود، سپاه علی بن ابی طالب(ع) چهره خوب و ممتازی در بین سپاه‌های استانی در کشور دارد.



سردار مهدی مهدوی نژاد به بیان اوج مشکلات در زمان رزم در دفاع مقدس و در جوار فرماندهانی چون شهید مهدی زین الدین پرداخت و فرماندهان را به داشتن روحیه توکل، حسن تدبیر و یافتن بهترین راه حل غلبه بر مشکلات سفارش نمود.



وی همچنین ویژگی مهم بسیجیان و فرماندهان را داشتن روحیه و تفکر بسیجی ذکر کرد و گفت: همواره این روحیه را در خود تقویت کنید و با داشتن روحیه انتظار و امید و تلاش، برای پیشبرد اهداف انقلاب و اسلام، مسائل را جراحی نموده و راه حل های مناسبی را در حوزه ماموریت خود ارائه دهید.



فرمانده سپاه علی ابن ابی طالب(ع) با اشاره به برگزاری حدود60 جلسه سالانه با فرمانده ناحیه امام حسین (ع) در باره مسائلی چون امربه معروف و نهی از منکر و شجره طیبه صالحین، به فرماندهان حوزه ها و پایگاههای مقاومت این ناحیه توصیه کرد در حوزه فردی، اجتماعی و سازمانی، بهترین، زیباترین و مناسب ترین راهکارها و پیشنهادات را به فرمانده ناحیه جهت طرح در جلسات ارائه نمایند.



مسابقه دو 1500متر با حضور بسیجیان پایگاه شهید حسینیان قم برگزار شد



به همت پایگاه شهید حسینیان قم، مسابقه دو 1500 متر همزمان با جشنهای ایام پر برکت ماه شعبان بین جوانان و نوجوانان بسیجی این پایگاه برگزار شد.



فرمانده پایگاه پنج شهید حسینیان حوزه سه سردار شهید عابدی قم ضمن اعلام این خبر گفت: این مسابقه به منظور ایجاد رقابت سالم بین شرکت کنندگان در فضایی معنوی و شاد بین جوانان و نوجوانان بسیجی برگزار شد.



حیدر دهدشتی با اشاره به مناجات امیرالمومنین(ع) در دعای کمیل مبنی بر اینکه "قو علی خدمتک جوارحی"، آمادگی جسمانی بسیجیان یکی از ملزومات حرکت در مسیر جهاد و شهادت و دفاع از حریم ولایت و ارزشها نامید.



گفتنی است در این رقابت ورزشی که در حد فاصل سه راه بازار تا محل پایگاه شهید حسینیان در خیابان19 دی برگزار شد، به نفرات برتر هدایای نفیسی اهدا گردید.



همایش آموزشی توجیهی خانواده های بسیجیان در پایگاه شهید بهشتی قم برگزار شد



با سخنرانی معاون تربیت و آموزش بسیج سپاه علی ابن ابی طالب(ع)، همایش آموزشی توجیهی خانواده های بسیجیان پایگاه شهید بهشتی حوزه دو شهید قربانی قم برگزار گردید.



به گزارش روابط عمومی سپاه استان قم، حجت الاسلام اعزازی در بیان اهمیت حلقه های شجره طیبه صالحین گفت: نظام تربیتی بسیج برای خدمت به بسیجیان است و آنان را در روز قیامت از آتش جهنم حفظ می کند.



وی ضمن تقدیر از برگزار کنندگان این همایش خطاب به اولیاء بسیجیان گفت: امروزه تمام مسولان در سازمان بسیج مستضعفین به فکر دنبال کردن و به تکامل رساندن شجره طیبه صالحین می باشند لذا از پدران و مادران می خواهیم در این زمینه همکاری های لازم را با مسئولین پایگاه انجام دهند.



گفتنی است در این همایش که مهدی اریسی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام حسین(ع)، حجت الاسلام جوشقانیان معاون تربیت و آموزش ناحیه امام حسین(ع) و فرمانده و اعضاء شورای حوزه دو بسیج شهید امرالله قربانی نیز حضور داشتند، کلیپ زیبایی از فعالیتهای شجره طیبه صالحین در این پایگاه به نمایش در آمد که مورد تحسین و تقدیر مسئولین و خانواده ها قرار گرفت.



بسیجیان پایگاه شهید بهشتی قم از مقام رفیع ایثار و شهادت تجلیل کردند



بسیجیان پایگاه دو شهید بهشتی حوزه دو شهید امرالله قربانی در قالب اعضاء شورا و نیز حلقه معرفتی پیشکسوتان با حضور در منزل عباس کلیایی از آزادگان و جانبازان سرافراز، در فضایی معنوی و آکنده از عطر ایثار و شهادت، با آرمانهای امام(ره) و شهدای زنده دفاع مقدس تجدید عهد و پیمان نمودند.



در این دیدار، برادر شهید محمد کلیایی، ضمن تقدیر و تشکر از بسیجیان، با ذکر خاطره ای به بیان رشادتهای رزمندگان اسلام و عشق و ارادت آنان به حضرت امام(ره) و نیز نحوه شهادت برادر شهید خود در عملیات باز پس گیری فاو پرداخت.



عباس کلیایی در ادامه با تاکید بر بیانات حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری در مورد شجره طیبه بسیج گفت: بسیجیان امروزه باید بصیرت داشته و پیرو مقام عظمای ولایت باشند تا ضمن حفظ دستاوردهای دوران دفاع مقدس که در سایه مجاهدت رزمندگان اسلام و خون شهدا بدست آمده است، در رساندن پیام انقلاب و سرافرازی آن در جهان کوشا باشند.



گفتنی است در این دیدار، حاج مهدی صادقی، مربی حلقه ی پیشکسوتان پایگاه شهید بهشتی به نمایندگی از بسیجیان با اهدای لوح سپاس، قرآن مجید و هدیه ی ویژه به خانواده عباس کلیایی از زحمات و ایثارگری های وی تقدیر نمود.

