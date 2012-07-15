دریافت سویا در قبال عرضه گوشت مرغ/ مردم گرانفروشی ها را اطلاع دهند

محمد جعفر عظمایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از امروز برای تنظیم بازار مرغ در سطح استان به ازای عرضه هر کیلو گوشت مرغ ، دو ونیم کیلو کنجاله سویا در اختیار تولید کنندگان گوشت مرغ قرار می گیرد.

وی افزود: با اجرایی شدن این طرح 100 در 100 نیاز استان به مرغ 4700 تومانی تامین و جو روانی موجود بر آن شکسته می شود.



عظمایی علاوه بر جو روانی موجود در سطح جامعه افزایش نهاده های دامی در سطح جهانی را نیز عامل افزایش قیمت گوشت مرغ عنوان کرد و گفت: در صورت مشاهده هرگونه گرانفروشی مازاد بر قیمت ابلاغی از سوی این سازمان مردم موارد را به تلفن 124 گزارش دهند تا اقدامات لازم انجام گیرد.

وی با تاکید بر اینکه این روش توزیع گوشت مرغ تا اواسط ماه رمضان ادامه می یابد گفت: در صورت نیاز به ادامه این روش فروش حتما پیگیر ادامه آن خواهیم بود.