انقلاب به مقام قهرمانی کاراته جوانان قم دست یافت

به گزارش خبرنگار مهر، این سومین رقابت استانی در بین کاراته‌کاهای فعال رده‌های سنی پایه قم از آغاز سال جاری تا کنون بود و طی آن کاتاروها و کومیته‌کاران رده سنی جوانان کاراته قم در تقابل برای کسب عناوین برتر با یکدیگر به رقابت پرداختند.



با برگزاری منظم مسابقات استانی به نظر می‌رسد هیئت کاراته استان قم امسال نظم در اجرای مناسب برنامه‌های خود در بخش قهرمانی این رشته جذاب، پرطرفدار و پرمخاطب ورزشی در شهر مقدس قم را با جدیت در دستور کار خود قرار داده است.



کاراته در قم علاقمندان و طرفداران زیادی دارد



به هر حال کاراته از جمله رشته‌های ورزشی است که در قم علاقمندان و طرفداران زیادی دارد و بسیاری از خانواده‌ها حتی بدون اینکه به سمت و سوی این رشته ورزشی تشویق شوند، مایلند فرزندانشان در فعالیت‌های این رشته حضور داشته باشند.



در نقط مختلف استان قم، حتی در بخش‌ها و شهرهای تابعه و روستاها نیز اکنون کاراته به خوبی جای خود در در بین سایر رشته‌های ورزشی باز کرده است و هر جا فضای مناسبی که سرپوشیده باشد و شرایط بهره‌برداری از آن نیز وجود داشته باشد، مجالی برای فعالیت ورزشکاران رشته کاراته است.



این علاقمندی و اشتیاق به پرداختن به این رشته ورزشی موجب شده است تا کاراته در واقع به ورزش اول قم در بین رشته‌های رزمی تبدیل شود و هر گاه مسابقاتی در سطح لیگ یا قهرمانی استان برگزار می‌شود، چهره‌های نخبه حضور بسیار قابل توجهی دارند.



هیئت کاراته استان قم نیز امسال برگزاری رقابت‌های لیگ و قهرمانی کاراته باشگاه‌های استان را به صورت جدی‌تر از گذشته در دستور کار خود قرار داده است و بعد از برگزاری مسابقات رده‌های سنی نونهالان و نوجوانان، مسابقات رده سنی جوانان را نیز برگزار کرد.



رقابت کاراته‌کاهای 15 تیم مدعی در مسابقات جوانان قم



در رقابت‌های رده سنی جوانان کاراته استان قم 15 تیم حضور داشتند که کاراته‌کاهای شرکت کننده از این تیم‌ها در مسابقات استانی در پنج وزن در خانه کاراته قم به رقابت با یکدیگر در هر دو بخش کاتا و کومیته تیمی و انفرادی پرداختند.



در پایان رقابت‌های کاراته قهرمانی رده سنی جوانان استان قم و در مسابقات بخش تیمی رده سنی جوانان، در بخش کومیته تیم انقلاب قم دیگر رقبای خود را همچون اکثر رقابت‌های استانی پشت سر گذاشت و توانست عنوان قهرمانی را کسب کند.



همچنین در رده‌بندی نهایی بخش کومیته، تیم پولاد قم با کسب جایگاه دوم موفق شد نایب قهرمان این دوره از رقابت‌ها لقب بگیرد در حالی که مقام سوم این پیکارها را کاراته‌کاهای جوان و آینده‌دار باشگاه کاراته مریم قم به خود اختصاص دادند.

