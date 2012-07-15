حرکت 40 عضو القاعده به سوی شهر عدن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه فجر پرس، منابع محلی در استان "ابین" در جنوب یمن اعلام کردند: بیش از چهل نفر از اعضای القاعده از منطقه "المحفد" در ابین به سوی شهر عدن حرکت کرده اند.



این منابع بیان کردند: برخی اطلاعات از تلاش افراد القاعده برای تشکیل باندهایی در عدن برای عملیات ترور و انفجار در این شهر حکایت دارد.

منابع فوق افزودند: القاعده ظرف دو روز گذشته اقدام به ایجاد مراکز ایست بازرسی جدید در راههای منطقه "النوسه" در المحفد کرده است.

به نظر می رسد که اقدامات حکومت جدید یمن که با هماهنگی و مشارکت هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا انجام شده است بی نتیجه بوده است.

دیگر اینکه کمیته بین المللی صلیب سرخ در یمن از آزادی "بنجامین مالبرنگ" یکی از اعضای ربوده شده خود به دست القاعده خبر داد.

"آیریک مارکلای" مسئول کمیته بین المللی صلیب سرخ در یمن گفت: ما از بازگشت همکار خود به شکل سالم بسیار خرسند هستیم.