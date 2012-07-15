تفاهم نامه هیئت تیراندازی با استانداری/کرمانشاه قطب تیراندازی غرب می شود

شورش فرامرزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کرمانشاه با عقد قراردادی بین فدراسیون تیراندازی جمهوری اسلامی ایران و استانداری کرمانشاه به قطب تیراندازی غرب کشور تبدیل خواهد شد.



وی افزود: نشست های اولیه این قرارداد با حضور مهدی هاشمی رئیس فدراسیون تیراندازی , دادوش هاشمی استاندار کرمانشاه و رئیس وقت تربیت بدنی استان و شهردار در دی ماه سال گذشته انجام شد.



وی در ادامه اظهار داشت: هدف از این قرار داد تبدیل شدن ستان کرمانشاه به قطب تیراندازی، احداث آکامی تیراندازی، تجهیز و راه اندازی 2 سایت تیراندازی و تخصیص 20 هکتار از دهکده المپیک به تیراندازی استان است.



وی تصریح کرد: مبلغ این قرارداد 5 میلیارد ریال در کوتاه مدت و 20 میلیارد ریال در دراز مدت است.

وی اظهار داشت:این قرارداد حاوی برنامه ای 5 ساله جهت ارتقاع سطح تیراندازی استان است و مجری این طرح هیات تیراندازی استان خواهد بود.



وی در پایان با بیان اینکه تیراندازی کرمانشاه از کمبود امکانات رنج می برد گفت: در مدت کوتاهی سایت تیراندازی غربی فرودگاه کرمانشاه به طور ناقص راه اندازی شد اما با این شرایط تیراندازان کرمانشاهی توانستند به یک مقام دومی دست پیدا کنند.