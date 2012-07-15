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۲۵ تیر ۱۳۹۱، ۱۱:۰۵

فرامرزی:

تفاهم نامه هیئت تیراندازی با استانداری/کرمانشاه قطب تیراندازی غرب می شود

تفاهم نامه هیئت تیراندازی با استانداری/کرمانشاه قطب تیراندازی غرب می شود

کرمانشاه - خبر گزاری مهر: رئیس هیئت تیراندازی استان کرمانشاه گفت: اجرایی شدن تفاهم نامه هیئت تیراندازی با استانداری کرمانشاه این استان را به قطب تیر اندازی غرب تبدیل می کند.

شورش فرامرزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کرمانشاه با عقد قراردادی بین فدراسیون تیراندازی جمهوری اسلامی ایران و استانداری کرمانشاه به قطب تیراندازی غرب کشور تبدیل خواهد شد.
 
وی افزود: نشست های اولیه این قرارداد با حضور مهدی هاشمی رئیس فدراسیون تیراندازی , دادوش هاشمی استاندار کرمانشاه و رئیس وقت تربیت بدنی استان و شهردار در دی ماه سال گذشته انجام شد.
 
وی در ادامه اظهار داشت: هدف از این قرار داد تبدیل شدن ستان کرمانشاه به قطب تیراندازی، احداث آکامی تیراندازی، تجهیز و راه اندازی 2 سایت تیراندازی و تخصیص 20 هکتار از دهکده المپیک به تیراندازی استان است.
 
وی تصریح کرد: مبلغ این قرارداد 5 میلیارد ریال در کوتاه مدت و 20 میلیارد ریال در دراز مدت است.

وی اظهار داشت:این قرارداد حاوی برنامه ای 5 ساله جهت ارتقاع سطح تیراندازی استان است و مجری این طرح هیات تیراندازی استان خواهد بود.
 
وی در پایان با بیان اینکه تیراندازی کرمانشاه از کمبود امکانات رنج می برد گفت: در مدت کوتاهی سایت تیراندازی غربی فرودگاه کرمانشاه به طور ناقص راه اندازی شد اما با این شرایط تیراندازان کرمانشاهی توانستند به یک مقام دومی دست پیدا کنند.

کد مطلب 1650169

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