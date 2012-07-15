برگ سوزان درختان پایتخت/ افزایش دفعات آبیاری درختان

محمدهادی حیدرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سوختن برگهای درختان بر اثر افزایش گرمای هوا گفت: تنها راه حل این موضوع افزایش تعداد آبیاری فضای سبز است که این کار همزمان با افزایش دما انجام می شود.

چندی پیش نیز در نشست مسئولین گیاه پزشکی مناطق و سازمانهای شهر تهران به موضوع خزان زود رس درختان قدیمی و کنهسال خیابان ولیعصر پرداخته شده بود.

در این نشست علی ولی زاده رئیس فضای سبز شهرداری منطقه 3 با اشاره به اینکه آلودگی و گرمای هوا، آب آلوده و فقر خاک از جمله عوامل مهم در خزان زودرس درختان هستند اعلام کرده بود: استفاده از آب شویی، محلول پاشی، خشکه گیری، استفاده از انواع کودها، آبیاری مناسب و حذف موارد زائد از تنه درختان از جمله اقداماتی است که به منظور احیای در ختان قطور و کهنسال خیابان ولی عصر و میرداماد انجام شده است.