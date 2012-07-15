  1. جامعه
۲۵ تیر ۱۳۹۱، ۱۰:۲۷

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

برگ سوزان درختان پایتخت/ افزایش دفعات آبیاری درختان

برگ سوزان درختان پایتخت/ افزایش دفعات آبیاری درختان

رئیس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران گفت: برای مقابله با اثرات گرما بر درختان پایتخت، تنها کاری که می توان کرد افزایش تعداد دفعات آبیاری است که در حال حاضر این کار انجام می شود.

محمدهادی حیدرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سوختن برگهای درختان بر اثر افزایش گرمای هوا گفت: تنها راه حل این موضوع افزایش تعداد آبیاری فضای سبز است که این کار همزمان با افزایش دما انجام می شود.

چندی پیش نیز در نشست مسئولین گیاه پزشکی مناطق و سازمانهای شهر تهران به موضوع  خزان زود رس درختان قدیمی و کنهسال خیابان ولیعصر پرداخته شده بود.

در این نشست علی ولی زاده رئیس فضای سبز شهرداری منطقه 3 با اشاره به اینکه آلودگی و گرمای هوا، آب آلوده و فقر خاک از جمله عوامل مهم در خزان زودرس درختان هستند اعلام کرده بود: استفاده از آب شویی، محلول پاشی، خشکه گیری، استفاده از انواع کودها، آبیاری مناسب و حذف موارد زائد از تنه درختان از جمله اقداماتی است که به منظور احیای در ختان قطور و کهنسال خیابان ولی عصر و میرداماد انجام شده است.

کد مطلب 1650170

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