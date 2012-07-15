حوادث و حواشی دست بردار کشتی روسیه نیستند

به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه مصدومیت دو آزادکار سنگین وزن تیم روسیه حین تمرینات آماده سازی به یکی از دغدغه‌های مسئولان فدراسیون کشتی این کشور بدل شده و کادر فنی روس‌ها همچنان درصدد حل و فصل این مشکل هستند، اتفاقات جدیدی نیز گریبانگیر این تیم مدعی شده است.

شوک جدید مربیان روس، مصدومیت نابهنگام "جمال اوتار سلطانوف"، آزادکار المپیکی وزن 55 کیلوگرم تیم روسیه است که در آستانه اعزام به لندن دچار آسیب دیدگی از ناحیه زانو شده است. این اتفاق تا حدی جدی است که "میخائیل مامیاشویلی"، رئیس فدراسیون کشتی روسیه نیز وارد عمل شده و با تایید این آسیب دیدگی اعلام کرده مربیان باید هرچه زودتر در مورد جایگزینی "ویکتور لبدف" با سلطانوف مصدوم تصمیم گیری کنند.

"گوسینوف" سرمربی داغستانی و 60 ساله تیم روسیه نیز با تایید این خبر گفته پیگیری مردم منطقه یاکوتسک محل تولد لبدف را درک می‌کند اما سلطانوف برنده مسابقه انتخابی شده و او انتخاب اول و ملی پوش روس‌ها در المپیک است، مگر اینکه مشکلش بسیار جدی و حاد شود. به گفته وی، سلطانوف تمرینات سبک خود را شروع کرده و تیم فنی هنوز در مورد این جایگزینی تصمیم قطعی را نگرفته است.

ویکتور لبدف قهرمان جهان در حالی در یکقدمی دوبنده وزن 55 کیلوگرم روس‌ها در المپیک لندن قرار دارد که چندی پیش در مسابقه انتخابی مقابل جمال اوتار سلطانوف داغستانی شکست خورد و فرصت حضور در اردوی تیم ملی را از دست داد. اما این اتفاقات و مسائل حاشیه‌ای فقط مربوط به آزادکاران روسیه نیست، چراکه به تازگی غول سنگین وزن تیم کشتی فرنگی این کشور نیز با مشکلات مختلفی روبه‌رو شده است.

براساس این گزارش، "حسن باروئف"، کشتی گیر فرنگی کار وزن 120 کیلوگرم تیم روسیه به دلیل حضور در یک فیلم تبلیغاتی تهدید به کنار گذاشته شدن از ترکیب این کشور در المپیک شده است. این کشتی گیر کهنه کار و عنوان دار که سابقه کسب مدال طلای المپیک را نیز در کارنامه خود دارد به تازگی در یک فیلم تبلیغاتی مربوط به یک شرکت تلفن همراه در روسیه شرکت کرده است.

همین مسئله باعث شده مسئولان کمیته ملی المپیک روسیه با توجه به قوانین ورزش این کشور باروئف را به دلیل حضور در این فیلم تبلیغاتی تهدید به کنار گذاشتن از المپیک 2012 لندن کنند. بدین ترتیب باروئف برای بخشیده شدن یا باید از خیر منافع مادی و مالی این فیلم تبلیغاتی بگذرد یا باید با المپیک 2012 لندن وداع تلخی داشته باشد!