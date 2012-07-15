مرمت مسجد جامع و یخچال تاریخی تکاب تیرماه خاتمه می یابد

امیر مطلوبی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه امور حفاظتی و مرمت دو اثر تاریخی تکاب در حال انجام است افزود: برای اجرای این طرح ها 300 میلیون ریال اعتبار اختصاص یافته است.

وی ادامه داد: مرمت و کارهای حفاظتی مسجد جامع اوغول بیگ و یخچال تاریخی اوغول بیگ در مراحل پایانی است و تا پایان تیر ماه به اتمام می رسد .

مطلوبی با بیان اینکه شهرستان تکاب دارای 156 اثر ثبت شده ملی است اظهارداشت: مجموعه جهانی تخت سلیمان یکی از این آثار است که دیگر آثار این شهرستان تحت الشعاع قرار داده بود که با تاسیس میراث فرهنگی در این شهرستان، دیگر آثار تکاب نیز مطرح می شود.

یخچالاغول بیگ در کنار یک قلعه و مسجد قدیمی در روستایی به همین نام واقع در 5 کیلومتری شمالشرق شهر تکاب قرار دارد.

هدف از احداث یخچال تامین یخ و ایجاد فضای خنک برای نگهداری مواد غذایی در فصول گرم برای ساکنان قلعه خاکی مجاور یخچال بوده است.

یحچال اوغول بیگ در مجاورت یک قلعه خشت و گلی موسوم به همین نام قرار دارد. پلان بنا مدور و سقف آن گنبدی است . در ساختمان یخچال از دو نوع مصالح ، سنگ های رسوبی و آجرهای چهارگوش استفاده شده است . ملات بکار رفته در رجهای سنگی ماسه و آهک و در دورچین های ساده آجری، گچ مخلوط با کمی رس است .این بنا به استناد مطالعات تطبیقی متعلق به دوره قاجار است.

مسجد جامع تکاب نیز با قدمت بیش از 100 سال با معماری زیبا ثبت شده در آثار لیست آثار ملی مسجد جامع شهر در بافت مرکزی و قدیمی شهر قرار دارد.

این مسجد طبق اسناد تاریخی موجود در سال 1332 هجری قمری به فرمان سردار حسینعلی خان افشار در زمان سلطنت ناصرالدین شاه قاجار توسط معماران محلی احداث شده است.