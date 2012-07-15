انتقاد از افزایش تبلیغات غیرمجاز شهری در گرگان

جعفر گرزین در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: بر اساس مصوبه شورای شهردرصورتی که مکان جدیدی برای تبلیغات مشخص شد قبل از واگذاری به پیمانکار باید با ذکر مکان و مبلغ جهت تصویب به شورای شهر اعلام شود.

گرزین همچنین با تاکید بر اینکه شهرداری برای حفظ حقوق شهروندان، زیباسازی سیمای شهری و ایجاد آرامش بصری شهروندان مکلف است با هرگونه تبلیغات محیطی بدون مجوز مطابق قانون برخورد کند، خاطر نشان کرد:یکی از مشکلاتی که شهروندان به طور مکرر از آن گلایه می‌کنند، مربوط به نصب تابلوهای بدون مجوز در پیاده روها و معابر اصلی و فرعی سطح شهر است.

این عضو شورای شهر گرگان در پایان با تاکید بر لزوم جمع آوری تابلوهای تبلیغاتی محیطی غیرمجاز در سطح شهر عنوان کرد: جمع آوری کردن این تابلو ها نقش بسزایی در زیباسازی سیما و منظر شهری دارد.

لزوم استفاده از مصالح استاندارد در ساخت و سازها

وی با اشاره به استفاده از مصالح استاندارد در ساخت و سازها گفت: ضرورت استفاده از مصالح استاندارد در ساخت و سازها طی سال های اخیر همواره یکی از موضوعات مورد بحث کارشناسان و مهندسان حوزه شهرسازی بوده است و اهمیت این موضوع بر کسی پوشیده نیست و باید با نگاهی ملی و عزمی جدی به یک روند قطعی تبدیل شود.

وی عنوان کرد: اینکه عمر مفید ساختمان ها در کشور پایین‌تر از استاندارد جهانی است و مسئولان امر نیز بر این نکته وقوف کامل دارند، خود حاوی این پیام است که باید در زمینه استفاده از مصالح استاندارد برای ساختمان‌سازی گام‌ها پرشتاب‌تر و سریع‌تر برداشته شود.

وی بیان داشت: با توجه به اینکه کشور روی کمربند زلزله واقع شده است و از آنجایی که حادثه هیچ گاه خبر نمی‌کند باید فکری اساسی برای استانداردسازی ساخت و سازها صورت گیرد.

گرزین گفت: متاسفانه در کشور ما بسیاری از مصالح ساختمانی دارای استاندارد مناسب نبوده و از کیفیت لازم برای ساخت و ساز برخوردار نیستند و عمر مفید ساختمان‌ها هم در بخش عمومی کشور بین 25 تا 30 سال است که این رقم در کشورهای اروپایی با استفاده از همین میزان از مصالح، عمر ساختمان‌ها به 150 سال نیز می رسد که این امر نشان دهنده به هدر رفتن سرمایه‌های ملی ما است.

وی گفت: از این رو باید فرهنگ‌سازی در بین مردم برای روی آوردن به ساختمان‌هایی که در آن‌ها مصالح استاندارد با رعایت مقررات ملی ساختمان به کار رفته است، ترویج یابد.

وی بیان داشت: از آنجایی که یکی از دغدغه‌های اولیه هر انسان تهیه مسکن مناسب است و مطلوبیت ساخت و ساز در رعایت اصول ایمنی و نظارت و استفاده از مصالح استاندارد و انتخاب مناسب با توجه به شرایط اقلیمی، فرهنگی و اجتماعی است و بالا رفتن کیفیت هر یک، باعث بهبود کیفیت ساخت و ساز می‌شود.

عضو شورای شهر گرگان یادآورشد: از این میان، کیفیت مصالح فرهنگی و چگونگی انتخاب و مصرف آن‌ها نیز از جمله با اهمیت‌‌ترین دلایل بهبود کیفیت ساخت و ساز محسوب می‌شوند که دست‌اندرکاران تولید مصالح و ساخت و ساز نقش اصلی را دارا هستند.

کیفیت ساختمانها قربانی کمیت شد

گرزین، در پاسخ به اینکه چرا عمده مصالح ساختمانی موجود در کشور ما استاندارد نیست گفت: دلایل بسیاری را می‌توان برای پدیده فوق متصور بود که عمده‌ترین آن‌ها سود بالای تولیدات غیر استاندارد در مقابل پایین بودن فن‌آوری و بالا بودن هزینه‌های تولید و استفاده از مصالح استاندارد، کم توجهی سازمان‌ها ذی‌صلاح و نبودن کنترل‌های لازم بر تولید و استفاده از مصالح استاندارد و ... است .

ناصر گرزین گفت: در این بین نبود کارگر ماهر و آموزش دیده و نبودن سیستم‌های کنترلی و نظارتی مزید بر علت می شود تا ساختمانی ساخته شود که عمرش یک سوم عمر یک انسان است در حالی که اغلب این انسان‌ها تمامی عمر مفید خود را باید کار کنند تا بتوانند صاحب یک مسکن شوند و این یعنی در سال حمایت از کار و سرمایه ایرانی همچنان در حال هدر دادن وقت و سرمایه خود هستیم.

وی یادآورشد: در این راستا فرهنگ‌سازی در بین مردم جهت روی آوردن به ساختمان‌هایی که در آن‌ها مصالح استاندارد با رعایت مقررات ملی ساختمان به کار رفته است، صدور پروانه رتبه‌بندی شده برای تولیدکنندگان مصالح، تهیه شناسنامه ساختمان که در بردارنده نوع و نحوه استفاده مصالح باشد، تدوین قانون برای جلوگیری از ورود سوداگران و افراد عدم صلاحیت‌دار به عرصه ساخت و ساز، فرهنگ سازی برای ارزش گذاری ساختمان‌ها براساس نوع و میزان مصالح مصرفی با احتساب قیمت زمین و .... می تواند بسیار موثر واقع شود.

وی افزود: باید توجه داشت که برای رسیدن به این مهم همه دست اندرکاران ساخت و ساز باید همت و کار مضاعف کنند و مسئولان احساس مسئولیت بیشتری بکنند تا با هموار کردن مسیر ساخت و ساز براساس مقررات ملی و سایر آیین‌نامه‌ها و استفاده از مصالح استاندارد توسط نیروهای متخصص و نگهداری اصولی، ساختمان‌هایی داشته باشیم که از نسلی به نسلی یادگار بماند.