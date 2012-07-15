ایران سومین انحصار آمریکا در صنعت نفت جهان را شکست

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با افزایش تحریم‌های غرب علیه صنعت نفت کشور، از 120 روز گذشته تاکنون سه تکنولوژی "های تک و انحصاری" شرکتهای نفتی آمریکا توسط سازندگان ایرانی شکسته شده است.

بر این اساس اواسط سالجاری برای نخستین بار متخصصان ایرانی با ساخت سامانه کابین کنترل عملیات حفارى سکوهای نیمه شناور در آبهای عمیق به انحصار چند شرکت بزرگ آمریکایی همچون هالیبرتون و ام.اچ پایان داد.

پس از تولید بومی سامانه کابین کنترل عملیات حفارى سکوهای نیمه شناور، متخصصان داخلی در دومین گام ساخت رشته تکمیلی کلاس 15 هزار پام هم در صنعت نفت را بومی سازی کردند و با تویلد این تجهییزات پیچیده چاه‌های نفت، دومین انحصار شرکتهای آمریکایی در صنعت نفت جهان شکسته شد.

در حال حاضر رشته تکمیلی کلاس 15 هزار پام در چاه‌های پرفشار جنوب غرب ایران همچون مخزن خامی میدان نفتی مارون مورد استفاده قرار گرفته است و ذکر این نکته ضروری است که در جهان 40 تا 50 چاه پرفشار با فشار 15 هزار (پام) حفاری شده‌اند بیشتر وجود ندارد.

از سوی دیگر با تصویب یک بسته جدید تحریمی در وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا و تحریم چندین شرکت نفتی ایران، متخصصان داخلی به تکنولوژِی بومی " کوره حرارت مستقیم فرآیندی" در صنایع نفت، گاز و پالایشگاهی دست یافته‌اند.

این تجهیزات هم یکی از کالاهای انحصاری ساخت شرکت‌های آمریکایی بود و در شرایط فعلی در تمامی کشورهای عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس از برند آمریکایی کوره حرارت مستقیم فرآیندی در صنایع نفت و گاز استفاده می شود.

با این وجود برای اولین بار در تاریخ 103 ساله صنعت نفت کشور، متخصصان داخلی با استفاده از روش مهندسی معکوس به تکنولوژی این تجهیزات "های تک" آمریکایی دست یافته اند.

کوره حرارت مستقیم فرآیندی یکی از مهمترین تجهیزات صنایع نفت در پالایشگاه‌ها و صنایع پتروشیمی بوده که تاکنون حدود 500 هزار یورو صرف خرید این دستگاه از کشورهای خارجی می شد، اما ساخت داخلی این تجهیزات علاوه بر جلوگیری از خروج ارز، صرفه جویی 15 درصدی در ساخت و عدم واردات را به همراه داشته است.

به گزارش مهر، این تجهیزات در طرح توسعه میادین نفتی سروستان و سعادت آباد به طور کامل نصب و راه اندازی شده است و پیش بینی می شود به زودی نصب آن در طرح توسعه سایر میادین نفت و گاز ایران هم آغاز شود.