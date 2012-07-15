پذیرش 1200 دانشجو در مرکز علمی کاربردی ورامین

محسن ممیزی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: پنج رشته کاردانی ناپیوسته این دانشگاه توسط دانشگاه جامع علمی کاربردی تأیید شده که این رشته ها امور فرهنگی با گرایش فرهنگی، حقوق با گرایش علوم ثبتی، معماری با گرایش معماری شهری، حسابداری با گرایش مالی و فناوری اطلاعات با گرایش شبکه های کامپیوتری هستند.

وی افزود: به این ترتیب، تمامی رشته های کاردانی موجود در مرکز علمی کاربردی شهرداری ورامین تمدید شده اند.

این مسئول آموزشی ادامه داد: علاوه بر این، سه رشته کارشناسی ناپیوسته نیز به رشته های موجود در این مرکز اضافه شده که رشته طراحی معماری با گرایش طراحی بیرونی، فناوری اطلاعات با گرایش شهرداری و بازیافت هستند.

وی ظرفیت پذیرش دانشجو در هر کدام از رشته های فوق را 150 دانشجو اعلام کرد که 75 دانشجوی خانم و 75 دانشجوی آقا خواهند بود.

ظرفیت پذیرش بی سابقه دانشگاه علمی کاربردی ورامین

ممیزی اظهار داشت: به این ترتیب 1200 دانشجو ظرفیت پذیرش مهرماه دانشگاه علمی کاربردی ورامین است که این مقدار در یک مرحله ورودی در تاریخ تأسیس این مرکز علمی بی سابقه بوده است.

وی تقویت مدیریت دانشگاهی، انسجام بیش از پیش علمی و افزایش تجهیزات و فضای دانشگاه را از عوامل این افزایش ظرفیت دانسته و عنوان کرد: با اضافه شدن دانشکده شماره یک، در حال حاضر دانشکده های دانشجویان خانم و آقا از یکدیگر جدا شده و این امر علاوه بر ارتقای سطح اخلاقی و فرهنگی دانشگاه، سرانه آموزشی را افزایش داده و بالندگی این مرکز علمی را موجب شده است.

مدیر آموزش دانشگاه علمی کاربردی، ارتقای سطح کیفی را هدف اصلی این مرکز علمی دانسته و ادامه داد: در حال حاضر تجهیزات فناوری اطلاعات و معماری دانشگاه علمی کاربردی در منطقه بی نظیر بوده و در پی افزایش سطح توانمندیهای علمی و عملی دانشجویان مرکز هستیم.

وی ارتقای سطح فرهنگی دانشجویان همراه با تفکیک جنسیتی را هدف دیگر مرکز علمی کاربردی ورامین خوانده و تصریح کرد: در این مرکز علمی ثبت کردیم که راندمان و بازده علمی بر اثر تفکیک جنسیتی ارتقا می یابد و اجرای موفقیت آمیز و پایلوت این طرح، می تواند مدل و الگوی بسیاری از مراکز علمی داخل و خارج کشور باشد.