مشترکان بهاباد به زودی از آب انتقالی بهره مند می شوند

عباسعلی فریمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: عملیات لوله گذاری قطعه 3 و 4 خط انتقال آب به بهاباد به طول حدود 24 کیلومتر که از بهمن ماه سال گذشته آغاز شده، به پایان رسید.

وی افزود: عملیات لوله گذاری قطعه یک و دو خط انتقال آب به بهاباد به طول حدود 26 کیلومتر که از خرداد ماه سال گذشته آغاز شده در پایان همان سال نیز به پایان رسیده است.

معاون مهندسی و توسعه شرکت آبفای استان یزد گفت: هم اکنون اجرای قطعه های دیگر در حال مناقصه است که بعد از برگزاری مناقصه عملیات اجرایی آن نیز آغاز خواهد شد.

فریمانی افزود: عملیات احداث اجرای مخزن پنج هزار متر مکعبی ذخیره آب شرب نیز که برای ذخیره آب انتقالی است، به اتمام رسیده که با بهره برداری از این خط، مخزن ذخیره آب نیز در مدار قرار خواهد گرفت.

وی بیان کرد: عملیات خط انتقال آب به بهاباد به طول 77 کیلومتر است و در شش قطعه اجرا خواهد شد که عملیات اجرایی قطعات یک و دو به طول 26 کیلومتر و قطعات سه و چهار نیز 24 کیلومتر به اتمام رسیده است.

فریمانی اضافه کرد: اعتبار کلی این پروژه بیش از 70 میلیارد ریال است که با اتمام آن مشترکان این شهر زیر پوشش آب انتقالی قرار می گیرند.