به گزارش خبرگزاری مهر، محمد دلبری به همراه شهردار منطقه 8 و جمعی از مدیران شهرداری در مسجد جامع خاتم الانبیاء(ص) واقع در منطقه پردیسان حضور یافت و با اهالی این منطقه دیدار و گفتگو کرد.



وی در این دیدار بر ساماندهی و بهسازی ورودی‌های شهر قم از جمله ورودی شهر از سمت منطقه پردسان اشاره کرد و اظهار داشت: بهسازی ورودی‌های شهر در دستور کار مدیریت شهری قم قرار گرفته و در حال حاضر مشاور در حال طراحی طرح می‌باشد.



شهردار قم به تشکیل منطقه پردیسان و تاریخچه آن اشاره کرد و اظهار داشت: مجموعه مدیریت شهری به دنبال توازن بین مناطق و ارائه خدمات یکسان و مطلوب به سایر شهروندان است لذا با تشکیل و شکل گیری منطقه پردیسان سعی داریم با دغدغه بیشتر در سال جاری امور شهری و مشکلات اهالی پردیسان را رصد کرده و نسبت به حل مشکلات و برطرف نمودن آنها با اقتدار اقدام نماید.



وی بر لزوم احداث مکان‌های فرهنگی در سطح منطقه پردیسان بویژه در بوستان‌ها تاکید کرد و افزود: شهرداری قم آمادگی تأمین زمین مورد نیاز احداث کتابخانه و فضای فرهنگی در سطح این منطقه را داشته و از بخش خصوصی و افرادی که در این زمینه رغبت داشته باشند استقبال می نماییم.



دلبری ضمن تشکر از اقدامات شهروندان در بازگو نمودن مشکلات شهری اذعان داشت: اینکه شهروندان مشکلات شهری را رصد کرده و به ما گزارش می‌کنند نشان از لطف و محبت آنها و دوست داشتن شهرشان است در حالی که این وظیفه ما است که مشکلات را شناسایی کرده و در جهت رفع و برطرف نمودن آنها اقدام نماییم.



احداث 3 بوستان در منطقه پردیسان



وی ضمن اشاره به هزینه‌های سنگینی که بر سر راه مدیریت شهری قرار دارد افزود: شهرداری یک سازمان غیر دولتی است و علاوه بر مدیریت هزینه باید نسبت به مدیریت درآمد هم نظر داشته باشد و تمام هزینه‌های عمرانی و جاری را تأمین نماید که این امر مشکلاتی را پیش روی مجموعه مدیریت شهری قرار می‌دهد لذا عمران و آبادانی قم نیازمند مشارکت همه مردم و مسئولان است.



شهردار کلان شهر قم گفت: عملیات عمرانی احداث 3 بوستان در منطقه پردیسان شروع شده و در حال حاضر پیمانکار و عوامل شهرداری مشغول به فعالیت هستند و ترمیم و بهسازی بوستان غدیر نیز در دستور کار قرار گرفته است.



وی در این دیدار به به احداث 2 ساختمان اداری در منطقه پردیسان، احداث ورودی شهر از سمت منطقه پردیسان، احداث فضای سبز، ترمیم بلوار دانشگاه، احداث ساختمان آتش نشانی، حل مشکل آبگرفتگی معابر، نصب تابلو و علائم گذاری شوارع پردیسان، بهینه سازی معابر و غبارروبی مساجد اشاره کرد و از مدیران شهرداری خواست در اولین فرصت موارد را پیگیری و اجرایی نمایند.



دلبری در این دیدار به بررسی مشکلات و پیشنهادات مطرح شده از سوی اهالی منطقه پردیسان پرداخت و دستور رسیدگی به وضعیت پروژه‌های اعلام شده از سوی شهروندان را در اسرع وقت صادر کرد.



در پایان این دیدار شهردار و مدیران شهرداری به سئوالات و درخواست‌های شهروندان و اهالی ساکن در منطقه پردیسان پاسخ دادند.

