به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه شنبه و با حضور رئیس فدراسیون و جمعی از مدیران استانی، مسابقات وزنه برداری نوجوانان کشور در سنندج آغاز شد.

در این مراسم که در سالن مجموعه ورزشی تختی سنندج برگزار شد، تیم های شرکت کننده خود را برای رقابتی دو روزه آماده کردند و سپس رئیس فدراسیون وزنه برداری کشور نیز در خصوص اهمیت توجه به سنین پایه در این فدراسیون تاکید کرد.

این دوره از مسابقات در هشت وزن 50 کیلوگرم تا به اضافه 96 کیلوگرم با حضور 203 ورزشکار از 30 استان کشور و طی روزهای 24 و 25 تیرماه برگزار می شود.

به گفته رئیس هیئت وزنه برداری استان کردستان منتخبان و نفرات برتر اوزان مختلف این دوره از مسابقات به اردوی آمادگی تیم ملی وزنه‌برداری نوجوانان راه می یابند.

کوروش باقی سرمربی تیم ملی وزنه برداری کشورمان نیز ضمن حضور در سنندج این دوره از رقابت ها را زیرنظر می گیرد تا میزان آمادگی نوجوانان وزنه بردار را بررسی کند.