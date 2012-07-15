قبور مطهر شهدا در اراک گلباران شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل بهزیستی استان مرکزی پیش از ظهر یکشنبه در مراسم غبار روبی گلزار شهدای اراک گفت: ارج نهادن به مقام شامخ شهدا وظیفه یکایک ما می باشد و ما باید همیشه قدردان ایثارگری‌ها و جانفشانی‌های این عزیزان باشیم.

رضا ربیعی افزود: شهیدان انسان های بزرگی بودند که با نثار جان خود آزادی ،عزت و سربلندی را برای تک تک ملت ایران به ارمغان آوردند و نگذاشتند که به ارزش های انقلاب آسیبی برسد.

وی گفت: فرهنگ شهادت و تبیین شخصیت رزمندگان و شهدای انقلاب باید در تمام طول سال در زندگی ما ساری و جاری باشد و به هفته و روز خاصی موکول نشود.

مدیرکل بهزیستی استان مرکزی با بیان اینکه یکی از افتخارات بهزیستی استان مرکزی این است که دو شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده است افزود: پیشرفت و توسعه همه جانبه کشور به برکت خون شهداست.

ربیعی افزود: در هفته بهزیستی ( 25 تا 31 تیر ماه) برنامه‌های ویژه‌ای با محوریت تحقق شعار سال و با رویکرد توانمندسازی و حمایت از تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی دربهزیستی استان برگزار می‌شود.

وی افتتاح واحدهای مسکونی مددجویی، افتتاح مرکز بهبودی اقامتی رهجویان امید، شرکت در نماز جمعه، برپایی نمایشگاه دستاوردهای هفته بهزیستی استان را از مهم‌ترین برنامه‌های هفته بهزیستی در استان مرکزی عنوان کرد.