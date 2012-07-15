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۲۵ تیر ۱۳۹۱، ۱۰:۴۲

تنیس روی میز قهرمانی آسیا/

تیم جوانان به مرحله یک چهارم نهایی صعود کرد

تیم جوانان به مرحله یک چهارم نهایی صعود کرد

تیم تنیس روی میز جوانان ایران با غلبه بر سنگاپور به جمع هشت تیم برتر شرکت کننده در مسابقات قهرمانی آسیا راه یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تنیس روی میز، در ادامه رقابت‏های تنیس روی میز قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا که در چین جریان دارد، تیم جوانان ایران امروز یکشنبه در مصاف با سنگاپور به برتری 3 بر صفر دست یافت.

پینگ‎پنگ‏بازان جوان ایران که روز شنبه تیم هنگ کنگ را با نتیجه 3 بر 2 شکست داده بودند، با کسب پیروزی در دیدار امروز به عنوان تیم دوم گروه به مرحله یک چهارم نهایی رقابت‏های قهرمانی آسیا صعود کردند.

کره‏جنوبی، هنگ کنگ، چین تایپه، هند، تایلند، چین و ژاپن دیگر تیم‏های راه یافته به مرحله یک چهارم نهایی مسابقات تنیس روی میز نوجوانان و جوانان آسیا در رده سنی جوانان هستند. دیدارهای مرحله یک چهارم نهایی امروز برگزار می‏شود.

کد مطلب 1650190

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