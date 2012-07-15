تیم جوانان به مرحله یک چهارم نهایی صعود کرد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تنیس روی میز، در ادامه رقابتهای تنیس روی میز قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا که در چین جریان دارد، تیم جوانان ایران امروز یکشنبه در مصاف با سنگاپور به برتری 3 بر صفر دست یافت.
پینگپنگبازان جوان ایران که روز شنبه تیم هنگ کنگ را با نتیجه 3 بر 2 شکست داده بودند، با کسب پیروزی در دیدار امروز به عنوان تیم دوم گروه به مرحله یک چهارم نهایی رقابتهای قهرمانی آسیا صعود کردند.
کرهجنوبی، هنگ کنگ، چین تایپه، هند، تایلند، چین و ژاپن دیگر تیمهای راه یافته به مرحله یک چهارم نهایی مسابقات تنیس روی میز نوجوانان و جوانان آسیا در رده سنی جوانان هستند. دیدارهای مرحله یک چهارم نهایی امروز برگزار میشود.
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