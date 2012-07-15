تیم جوانان به مرحله یک چهارم نهایی صعود کرد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تنیس روی میز، در ادامه رقابت‏های تنیس روی میز قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا که در چین جریان دارد، تیم جوانان ایران امروز یکشنبه در مصاف با سنگاپور به برتری 3 بر صفر دست یافت.

پینگ‎پنگ‏بازان جوان ایران که روز شنبه تیم هنگ کنگ را با نتیجه 3 بر 2 شکست داده بودند، با کسب پیروزی در دیدار امروز به عنوان تیم دوم گروه به مرحله یک چهارم نهایی رقابت‏های قهرمانی آسیا صعود کردند.

کره‏جنوبی، هنگ کنگ، چین تایپه، هند، تایلند، چین و ژاپن دیگر تیم‏های راه یافته به مرحله یک چهارم نهایی مسابقات تنیس روی میز نوجوانان و جوانان آسیا در رده سنی جوانان هستند. دیدارهای مرحله یک چهارم نهایی امروز برگزار می‏شود.