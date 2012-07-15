اضافه شدن رشته علوم و معارف اسلامی به مقطع متوسطه

ابراهیم سحرخیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دانش آموزان از سال تحصیلی آینده می توانند با توجه به نمون برگ هدایت تحصیلی رشته علوم و معارف اسلامی را در کنار پنج رشته تحصیلی دیگر شامل ادبیات و علوم انسانی، ریاضی، علوم تجربی، فنی و حرفه ای و کار و دانش انتخاب کنند.

وی افزود: تاکنون رشته علوم و معارف اسلامی برای دانش آموزان در مدارس معارف اسلامی به صورت مجزا تدریس می شده است، اما از امسال اعلام کرده ایم که هر دانش آموزی اگر متقاضی تحصیل در این رشته بود، می تواند اقدام به ثبت نام در رشته علوم و معارف اسلامی در همان مدرسه کند.

به گفته سحرخیز، در گذشته مدارس معارف اسلامی شهید مطهری و یا صدرا رشته علوم و معارف اسلامی را را داشته اند، اما از سال تحصیلی جدید این امکان در تمامی مدارس متوسطه ایجاد شده است تا در صورت به حد نصاب رسیدن دانش اموزان متقاضی، ثبت نام در همان مدرسه صورت گیرد.

وی تصریح کرد: دانش آموزان سال سوم متوسطه نیز در صورت تمایل می توانند به رشته علوم و معارف اسلامی رفته و پیش دانشگاهی را در آن زمان طبق ضوابط خودش می توانند ادامه دهند.

معاون وزیر آموزش و پرورش اضافه کرد: اگر در یک دبیرستانی که یک هزار دانش آموز دارد تعداد 24 نفر از آنها انتخاب رشته علوم و معارف اسلامی را انجام داده باشند، مدیر مدرسه می تواند آنها را ثبت نام کند.

سحرخیز درباره حد نصاب دانش آموزان در رشته های مقطع متوسطه گفت: حد نصاب دانش آموزان در همه رشته های تحصیلی 24 نفر است و با توجه به این تعداد، اگر متقاضیان تحصیل در رشته علوم و معارف اسلامی به 24 نفر برسد، مدیر ملزم به تشکیل کلاس ها در این رشته است.

معاون وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: البته تعداد حد نصاب دانش آموزان در مدارس روستایی برابر با بخشنامه ساماندهی، کمتر از 24 نفر است.