نگرانی جانبازان و خانواده های شهدا ورامین از اوضاع امنیت شهرستان

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه شنبه عده ای از مردم، جانبازان و خانواده های شهدا با حضور آیت الله سید مرتضی محمودی گلپایگانی امام جمعه و نماینده ولی فقیه در شهرستان، مراسم میثاق با شهدا را در ورامین برگزار کردند که پس از پایان این مراسم، جمع کثیری از جانبازان و خانواده های شهدا با اجتماع در برابر نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین در مورد اوضاع امنیتی منطقه ابراز نگرانی کردند.

نماینده این معترضان اظهار داشت: برخی تحرکات اراذل و اوباش در منطقه، امنیت را از میان برداشته و موجب نگرانی شده است.

وی افزود: مسئولان امنیتی شهرستان باید بیش از پیش به فکر امنیت باشند، چرا که امنیت اجتماعی یک نعمت است و اگر این نا امنی های موجود افزایش یابد، احساس آرامش به طرز چشمگیری کاهش خواهد یافت.

این عضو خانواده بزرگ ایثارگران گفت: موج فزاینده نا امنی چند ماهی است که شهرستان ورامین را در برگرفته و این نا امنی پس از مدت طولانی که امنیت در منطقه حاکم بوده، سبب شده تا هراس در دل مردم ایجاد شود.

این در حالی است که با وجود استقرار فرماندهی انتظامی ویژه شرق استان تهران در شهرستان ورامین، برخی موارد ضد امنیتی مانند سرقت، حضور مجدد برخی اوباش در انظار و ... تا حدودی افزایش یافته و گلایه مندی اقشار مختلف مردم را برانگیخته است.