  1. استانها
  2. مازندران
۲۵ تیر ۱۳۹۱، ۱۲:۰۳

اخبار ورزش مازندران/

برگزاری مسابقات بسکتبال جوانان/ بهره برداری نخستین پیست آموزشی اسکیت

برگزاری مسابقات بسکتبال جوانان/ بهره برداری نخستین پیست آموزشی اسکیت

ساری - خبرگزاری مهر: برگزاری مسابقات بسکتبال جوانان مازندران و بهره برداری نخستین پیست اسکیت مازندران در بابل، اهم اخبار ورزشی روز جاری مازندران است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر هیئت بسکتبال مازندران گفت: مسابقات بسکتبال جوانان قهرمانی مازندران با حضور هفت تیم  30تا 31 تیرماه درشهرستان بابل برگزار می شود.

محمد علی رجایی گفت: تیم های آمل، بابل، محمودآباد، بابلسر، قائم شهر، تنکابن و بهشهر هفت تیمی هستند که سه روز در سالن ورزشی شهید سجوی بابل با هم رقابت خواهند کرد.

وی افزود: مسابقات به  صورت دوره ای برگزار و هر تیم درمجموع شش مسابقه خواهد داشت.

دبیر هیئت بسکتبال مازندران ادامه داد: برای مسابقات بسکتبال جوان مازندران 11 تیم از شهرهای این استان اعلام آمادگی کرده بودند که متاسفانه به علت نبود مکان اقامت برای آنان ، چهار تیم کنار گذاشته شدند.

افتتاح نخستین پیست آموزشی اسکیت

رئیس هیئت اسکیت مازندران از افتتاح نخستین پیست آموزش اسکیت درشهر امیرکلا از توابع شهرستان بابل خبر داد.

حسین خیری نیا گفت: این پیست آموزشی در زمینی به مساحت دو هزار مترمربع در ضلع شرقی شهر امیرکلا با تجهیزات کامل بهداشتی و رفاهی توسط امین جباریان از قهرمانان و مربیان اسکیت امیرکلا ساخته و بهره‌ برداری شد.

وی افزود: از شش سال گذشته تاکنون 16هیئت اسکیت در شهرستانهای مازندران راه اندازی شده و دو الی سه هیئت دیگر بزودی در دیگر شهرستانهای این استان راه اندازی خواهد شد.

کد مطلب 1650194

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها