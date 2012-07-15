برگزاری مسابقات بسکتبال جوانان/ بهره برداری نخستین پیست آموزشی اسکیت

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر هیئت بسکتبال مازندران گفت: مسابقات بسکتبال جوانان قهرمانی مازندران با حضور هفت تیم 30تا 31 تیرماه درشهرستان بابل برگزار می شود.

محمد علی رجایی گفت: تیم های آمل، بابل، محمودآباد، بابلسر، قائم شهر، تنکابن و بهشهر هفت تیمی هستند که سه روز در سالن ورزشی شهید سجوی بابل با هم رقابت خواهند کرد.

وی افزود: مسابقات به صورت دوره ای برگزار و هر تیم درمجموع شش مسابقه خواهد داشت.

دبیر هیئت بسکتبال مازندران ادامه داد: برای مسابقات بسکتبال جوان مازندران 11 تیم از شهرهای این استان اعلام آمادگی کرده بودند که متاسفانه به علت نبود مکان اقامت برای آنان ، چهار تیم کنار گذاشته شدند.

افتتاح نخستین پیست آموزشی اسکیت

رئیس هیئت اسکیت مازندران از افتتاح نخستین پیست آموزش اسکیت درشهر امیرکلا از توابع شهرستان بابل خبر داد.

حسین خیری نیا گفت: این پیست آموزشی در زمینی به مساحت دو هزار مترمربع در ضلع شرقی شهر امیرکلا با تجهیزات کامل بهداشتی و رفاهی توسط امین جباریان از قهرمانان و مربیان اسکیت امیرکلا ساخته و بهره‌ برداری شد.

وی افزود: از شش سال گذشته تاکنون 16هیئت اسکیت در شهرستانهای مازندران راه اندازی شده و دو الی سه هیئت دیگر بزودی در دیگر شهرستانهای این استان راه اندازی خواهد شد.