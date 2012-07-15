بانک ها به دستورالعمل های ابلاغی عمل نمی کنند

به گزارش خبرنگار مهر ، غلامرضا نوری امروز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگاران گفت: ادامه این روند از سوی بانک ها مردم را دچار مشکل کرده است که باید اقدامی جدی از سوی نهادهای پولی و مالی کشور در جهت اجرایی شدن دستورالعمل های ابلاغی دولت و مجلس صورت گیرد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس اظهار داشت: در زمینه فعالیت های کشاورزی نیز تداخل مسئولیت هایی با برخی از ادارات وجود دارد که روند سرعت بخشی به اقدامات اسای را کند می کند که از این رو باید با بازنگری در شرح وظایف این ادارات برنامه ریزی های مناسبی برای رفع موانع موجود صورت گیرد.

نوری همچنین کوچک بودن زمین های کشاورزی و نبود برامه ریزی مناسب علمی از سوی کشاورزان را مانع سود دهی مناسب این بخش عنوان کرد و ادامه داد: باید با ورود به تولید علمی در بخش کشاورزی این بخش را به سود دهی مناسب در کشور برسانیم و نهادهای مربوط هم باید اقدامات اساسی در این زمینه صورت دهند.

نماینده مردم بستان آباد در ادامه اضافه کرد: باید پرداخت یارانه ها به بخش کشاورزی ادامه یابد چرا که این امر در کشورهای جهان این بخش از اقتصاد زیر چتر حمایتی دولت ها قرار دارد.

نوری در پایان خواستار توجه مسئولان به ساماندهی اراضی کشاورزی و رفع مشکل اسناد مالکیتی آنها شد.