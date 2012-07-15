ضیافت اندیشه فرصت آماده سازی جوانان برای پذیرش مسئولیت

به گزارش خبرنگار مهر، نسرین سلطانخواه معاون علمی فناوری ریاست جممهوری درمراسم افتتاحیه طرح ضیافت اندیشه در دانشگاه صنعتی شریف، با اشاره به تعالیم دینی درباره اهمیت علم و علم آموزی گفت: چرا با وجود اینکه ما درحال علم آموزی هستیم و به توصیه بزرگان دین عمل می کنیم به ضیافت اندیشه نیازمندیم؟

وی ادامه داد: نکته‎‌ای در این مساله وجود دارد، اگر علم را به معنای عام بگیریم، یعنی علمی که موجب می شود بر وجود خودمان معرفت پیدا کنیم و اینکه بدانیم چه هستیم و به کجا می رویم پس ضیافت اندیشه بخشی از علم نافع است که باید آن را بیاموزیم.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری افزود: اما اگر علم را به همان معنای حضور در کلاس درس و دانشگاه بدانیم بازهم نیازمند ضیافت اندیشه هستیم چرا که زمان می گذرد و الگوهای زندگی تغییر می کنند و با تغییر این الگوها نیاز ما به ضیافت اندیشه بیشتر می شود.



وی خطاب به دانشجویان گفت: همیشه که نمی شود اینجا نشست و سوت و کف زد باید برای قبول مسئولیت در آینده خود را آماده کنید و ضیافت اندیشه فرصت مناسبی برای آماده شدن برای پذیرش مسئولیت در آینده است.



معاون علمی فناوری ریاست جمهوری در ادامه افزود: تفاوت شما با یک فرد معمولی در تاثیرگذاری و نقش آفرینی شما است چرا که تاثیر و نقش آفرینی شما درجامعه بسیار بیشتر از یک فرد معمولی است.

وی برگزاری این دوره‌ها توسط مسئولان دانشگاه را یک ضرورت عنوان کرد تا کمک کند دانشجویان برای قبول مسئولیت اجتماعی بیشتر خود را آماده کنند.

رضا روستا آزاد - رئیس دانشگاه صنعتی شریف هم در ادامه افزود: در برنامه دانشگاه درس اصل است و مسایل فرهنگی فوق برنامه است درحالی که باید مسایل فرهنگی اصل و درس فوق برنامه باشد. در چنین فضایی انتظار می رود دروس عمومی و معارف جبران مافات کند.

وی ادامه داد: طرح ضیافت اندیشه که توسط نهاد رهبری در دانشگاه ها و بنیاد ملی نخبگان به صورت یک بسته خودسازی فرهنگی اجتماعی تهیه شده است، می تواند با ارایه مسایل معارفی تاثیرگذار باشد که البته این فقط شروع راه است.