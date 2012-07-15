برگزاری دوره های آموزشی صنایع دستی با هدف ارتقاء استاندارد ها

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول آموزش و توسعه و ترویج صنایع دستی استان کرمانشاه از برگزاری دومین دوره آموزشی رشته های مختلف شاغلین صنایع دستی استان درکانون مهر بازنشستگان کشور خبر داد.

پوانه حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر هدف از برگزاری این دوره ها را ،ارتقاء توان رقابت پذیری و حضور موثر هر چه بیشتر هنرمندان صنایع دستی در عرصه های تولید بیان کرد.

وی گفت: برنامه ریزی های جامعی توسط معاونت صنایع دستی استان جهت فراهم آوردن زمینه حضور هر چه بیشتر هنرمندان و فعالان رشته های مختلف صنایع دستی، صورت گرفته که یکی از اهداف آن برگزاری، دوره های آموزشی است.

حیدری اضافه کرد: در این راستا تاکنون، 2 دوره آموزشی در استان کرمانشاه برگزار شده است.

وی شاخص آموزشی، این دوره ها را شامل قوانین و مقررات اداری و حمایتی، استاندارد کارگاه و مواد، طراحی و نوآوری و همچنین مدیریت بازرگانی و بازاریابی ذکر کرد و گفت: هر کدام از این دوره ها دارای محتوای زیر ساختی برای رشته های مختلف هستند.

وی مدت هر دوره آموزشی را، 48 ساعت ذکر کرد و افزود: در این دوره ها، از اساتید برجسته و بنام استان در رشته های مرتبط استفاده شده است.

گفتنی است، شاخص ترین تولیدات صنایع دستی استان کرمانشاه گلیم، قالی، و گیوه و سازهای سنتی است.

در کنار آنها صنایع دستی دیگری از جمله جاجیم بافی، چاقو سازی و ابزار آلات فلزی، قلمزنی منبت، معرق، پارچه دستباف، نازک کاری چوب و ریزه کاری و... در استان کرمانشاه وجود دارد.