تسهیلات کشاورزی بدون انحراف برای رشد تولید محصولات پرداخت شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی اکبر طاهایی شنبه شب در کارگروه توسعه کشاورزی مازندران گفت: دولت هزار و 800 میلیارد ریال اعتبار برای توسعه کشاورزی استان تخصیص داده است.

وی با تاکید بر اینکه اتاق فکر کشاورزی باید همه طرح های کشاورزی را بدرستی مورد بررسی قرار دهد ادامه داد: در حال حاضر طرح های خرید تجهیزات و ماشین آلات کشاورزی برای مکانیزاسیون برنج باید با شتاب و بیشتر و بررسی دقیقتر اقدام کنیم.

طاهایی خطاب به مسئولان جهاد کشاورزی و فرمانداران شهرستانهای مازندران گفت: مراقب باشید طرح های توسعه کشاورزی که با تسهیلات ارزان قیمت، همانند طرح های بنگاه زود بازده که بخشی از آن به انحراف کشیده شده، نشود.

وی با اشاره به اینکه تسهیلات کشاورزی وام تهیه جهیزیه، خرید زمین و ملک نیست گفت: علاوه بر اینکه طرحهای کشاورزی باید اجرایی شود صلاحیت کسانی که وام دریافت می کنندباید مورد تایید قرار گیرد.

وی ادامه داد: طرح های کشاورزی باید برای بخش های اولویت دار از جمله زراعت چوب، زنبورداری، مکانیزسایون برنج و اصلاح باغات هزینه شود.

استاندار مازندران گفت: اهمیت تولیدات محصولات کشاورزی در دولت تبیین شده و در صدد تخصیص اعتبارات بیشتر در این حوزه هستیم پس هر گونه پرداخت تسهیلات باید منجر به افزایش تولید شود.

رضا عطیمی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران به اهمیت زراعت چوب و اقتصادی بودن آن اشاره کرد و گفت: 10درصد منابع تسهیلاتی کشاورزی برای این بخش تخصیص می باید.

وی به وجود 100هزار هکتار اراضی شیب دار کم بازده در استان اشاره کرد و ادامه داد: طرح های زراعت چوب دقیق مورد بررسی و سپس حمایت می شود.

وی با بیان اینکه بر اساس بررسی های انجام شده زراعت چوب در رقابت با تولید برنج و مرکبات توجیه اقتصادی دارد ، بیان داشت: این طرح در اراضی شیب دار مورد حمایت قرار می گیرد.