منصور برزگردر گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: مدتها بود از سوی شورای شهر و شهرداری تهران برای احداث خانه کشتی ولنجک در منطقه یک اقداماتی صورت گرفته بود، اما بنا به دلایل مختلفی این پروژه نیمه کاره ماند و حتی قرار شد کاربری این پروژه تغییر کند!

وی افزود: پس از مدتی با پیگیری های علیرضا دبیر و اعضای شورای شهر و همچنین جدیت یزدانی شهردار منطقه یک شاهد آغاز مجدد عملیات احداث این پروژه بودیم که این بار با سرعت و جدیت بیشتری اجرایی شد. خوشبختانه زحمات همه جانبه این عزیزان شب گذشته رسما به بار نشست و خانه کشتی منطقه یک با حضور شهردار تهران و برخی چهره های نامدار کشتی افتتاح شد.

پیشکسوت کشتی کشورمان ادامه داد: برنامه های مختلفی در ذهن دارم و امیدوارم بتوانم با کمک و همکاری دیگر همکاران آن را در خانه کشتی اجرایی کنم. به عنوان مثال باید در نخستین گام کاری انجام دهیم تا فعالیت های این مرکز از حالت سنتی و قدیمی فاصله گرفته و به سمت و سوی اقدامات تخصصی تر کشتی برود.

برزگر ادامه داد: در همین راستا در نظر داریم با برپایی نشست های هماهنگی با برخی مسئولان و نامداران عرصه کشتی و همچنین چهره‌های علمی و پزشکی ورزش، برنامه های تخصصی و علمی را در این مرکز راه اندازی کنیم. ارتقای سطح فنی و علمی کشتی گیران یکی از اهداف اصلی ماست که مطمئنا باید زمینه ای فراهم شود تا در این مرکز تازه تاسیس، امکاناتی هم برای انجام تست های مختلف و تمرینات تخصصی فراهم آید.

وی در خاتمه گفت: به عنوان عضو کوچکی از خانواده بزرگ کشتی همواره برای کمک و یاری به ورزشکاران این رشته آماده ام، به ویژه اینکه نامگذاری این خانه کشتی به نام من، مسئولیتم را بسیار سنگین تر می کند.