اکران "تهران 1500" در مهرماه قطعی شد

محمد ابوالحسنی تهیه‌کننده فیلم انیمیشن "تهران 1500 " با اعلام این خبر در توضیح جزئیات اکران این فیلم در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: این فیلم سینمایی انیمیشن که به جرات می گویم تحولی نو در تولیدات انیمیشن در ایران بوده است پیش از این قرار بود در اکران نوروزی روی پرده رود ولی متاسفانه با توجه به شرایط خاصی که بر اکران نوروزی حاکم بود؛ نوبت اکران به این فیلم داده نشد.

وی در ادامه افزود: پس از آن قرار شد تا "تهران 1500" در فصل تابستان اکران شود که این نوبت اکران با توجه به تعطیلی مدارس مناسب نبود و به نوعی با مخالفت روبرو شد. اما پس از بررسی های مختلف در نهایت مهرماه را برای اکران این فیلم قطعی کرده ایم.

تهیه کننده فیلم انیمیشن "تهران 1500 " در پایان صحبت های خود با اشاره به تغییرات پس از نمایش در جشنواره فیلم فجر گفت: تغییرات کوچکی در تدوین و تا اندازه ای موسیقی این فیلم ایجاد شد و پس از آن دیگر تغییراتی در کل اثر ایجاد نشد.

لازم به ذکر است داستان فیلم "تهران 1500" به کارگردانی بهرام عظیمی درباره پیرمردی است به نام اکبر با بازی مهران مدیری که 160 سال سن دارد و در آستانه مرگ از نوه اش با بازی هدیه تهرانی که در کره ماه درس می خواند می خواهد به زمین برگردد و اول ازدواج کند و بعد مدرکی را پیدا کند مبنی بر اینکه او در دهه 1360 در نمایش های سیاه بازی حضور داشته است.

اکبر این گواهی را می خواهد برای اینکه آرزوی او این است که در قطعه هنرمندان به خاک سپرده شود. نوه او با ورود به ایران گرفتار دردسارهای شهر تهران در چند دهه بعد می شود و یک راننده تاکسی جوان با بازی بهرام رادان هم گرفتار عشق این خانم می شود.