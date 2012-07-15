مبین بانه مقابل میزبان شکست خورد/ سنه دژ به نزدیکی صدر جدول رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت های لیگ برتر فوتبال کردستان شامگاه شنبه دو تیم سنه دژ سنندج و مبین بانه در ورزشگاه 22 گولان سنندج مقابل هم قرار گرفتند و در نهایت تیم میزبان با نتیجه دو بر صفر مهمان خود را از پیش روی برداشت.

در این بازی که با حضور اندک تماشاگران حاضر در ورزشگاه 22 گولان برگزار شد، تیم میزبان بازی را خوب آغاز کرد و توانست در دو نوبت و توسط جبار حبیبی و ستار محمدی با دو گل مهمان خود را از پیش روی بردارد.

در این دیدار تیم میزبان بازی را با برتری آغاز کرد و در ادامه نیز توانست ضمن کنترل بازی مهمان خود را با دو گل شکست دهد و با این پیروزی و کسب 14 امتیاز خود را به صدر جدول این دوره از رقابت ها نزدیک کرد.

یکی از مشکلات جدی برگزاری این رقابت ورزشی در سنندج به کیفیت بسیار بد چمن ورزشگاه 22 گولان بر می گشت به گونه ای که بازیکنان برای رد و بدل کردن ساده ترین پاس ها نیز با مشکل مواجه می شدند.

تیم سنه دژ تاکنون در شش بازی خود موفق به کسب چهار برد و دو تساوی شده است و یک بازی عقب افتاده با تیم بیجار نیز در هفته جاری برگزار می کند.

بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته رقابت های لیگ برتر فوتبال استان کردستان با آغاز ماه مبارک رمضان به مدت یک هفته تعطیل می شود.

در جدول رده بندی رقابت های فوتبال باشگاه های استان کردستان تیم کامیاران در صدر جدول قرار داد و تیم های امید اسپرت و سنه دژ از سنندج نیز دو و سوم هستند.