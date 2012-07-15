انفجاری با گاز کلر نداشته ایم/ کمبود کلر نداریم

محمدرضا محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه جایگزنی آب ژاول به جای کلر هیچگونه مشکلی برای آب تهران به جود نمی آورد گفت: گاز کلر خطر انفجار را در پی دارد و مانند بمب عمل می کند اما تاکنون انفجاری بر اثرکاز کلر نداشته ایم .

وی ادامه داد: در هفته گذشته نیز اخباری مبنی بر نشت گاز کلر داشتیم که به کمک نیروهای آتش نشانی از انفجار آن جلوگیری شد و در 6 ماه گذشته حوادث مشابه وجود داشت.

محمودی با بیان اینکه این جا به جایی به دلیل کمبود گاز کلر نیست گفت: یکی از تولیدات فرعی کارخانه های پترو شیمی ما گاز کلر است و ما کمبودی از این لحاظ نداریم.

معاون عمرانی استانداری تهران در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود خطرناک بودن گاز کلر زودتر از این چنین جایگزنی رخ نداده است، افزود: هر زمان این تغییرات پیش می آمد این سئوال پیش می آمد دلیل این تغییر چیست و آنچه در این میان اهمیت دارد سلامت شهروندان است که استفاده از آب ژاول در تصفیه آب تهران نسبت به گاز کلر مفیدتر و ایمن‌تر است.