  1. استانها
  2. مرکزی
۲۵ تیر ۱۳۹۱، ۱۲:۰۲

غفاری درگفتگو مهر:

میزان مصرف سرانه ماهی در ساوه بالاتر از سرانه استانی است

میزان مصرف سرانه ماهی در ساوه بالاتر از سرانه استانی است

ساوه - خبرگزاری مهر: مسوول شیلات جهاد کشاورزی ساوه گفت: سرانه میزان مصرف ماهی در شهرستان ساوه 6.8 کیلو گرم است که این میزان از سرانه مصرف استان مرکزی بالاتر است .

علیرضا غفاری درگفتگو با خبرنگار مهر افزود: سرانه مصرف ماهی در استان مرکزی شش کیلو و 200 گرم است.
 
وی با اشاره به اینکه سالانه به طور متوسط 220 تن ماهی در 14 مزرعه آبزی پروری این شهرستان تولید و روانه بازار مصرف می شود افزود: علاوه بر ماهی تولیده شده در ساوه، ماهی دریایی منجمد دیگر نقاط کشور نیز در این شهرستان مصرف می شود.
 
وی با بیان اینکه در سه ماهه نخست سال جاری در شهرستان ساوه  55 تن ماهی تولید شده است افزود: شهرستان ساوه در سال گذشته موفق شد رتبه نخست استان را در  تولید و پرورش ماهی کسب کند.
 
غفاری، برگزاری جشنواره های طبخ و معرفی انواع ماهی ها را از جمله برنامه های ترویجی در جهت افزایش مصرف ماهی دانست.
کد مطلب 1650210

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها