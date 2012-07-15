میزان مصرف سرانه ماهی در ساوه بالاتر از سرانه استانی است

علیرضا غفاری درگفتگو با خبرنگار مهر افزود: سرانه مصرف ماهی در استان مرکزی شش کیلو و 200 گرم است.

وی با اشاره به اینکه سالانه به طور متوسط 220 تن ماهی در 14 مزرعه آبزی پروری این شهرستان تولید و روانه بازار مصرف می شود افزود: علاوه بر ماهی تولیده شده در ساوه، ماهی دریایی منجمد دیگر نقاط کشور نیز در این شهرستان مصرف می شود.

وی با بیان اینکه در سه ماهه نخست سال جاری در شهرستان ساوه 55 تن ماهی تولید شده است افزود: شهرستان ساوه در سال گذشته موفق شد رتبه نخست استان را در تولید و پرورش ماهی کسب کند.

غفاری، برگزاری جشنواره های طبخ و معرفی انواع ماهی ها را از جمله برنامه های ترویجی در جهت افزایش مصرف ماهی دانست.