لوح فشرده مجموعه آثار آیت الله موسوی اردبیلی تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل 10 عنوان از آثار آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی شامل؛ فقه الحدود (4 جلد) فقه القضاء (2 جلد) فقه المضاربه، فقه الشرکه، مناسک حج، رساله فارسی، رساله عربی (نهج الرشاد) در پرتوی وحی (2 جلد) همپای انقلاب، ره توشه نوجوانان و زندگینامه این مرجع تقلید از جمله محتویات این لوح فشرده گرانسنگ است.



بر پایه این گزارش، "پژوهش در متن از طریق فهرست درختی و گزینشی"، "جستجوی ساده و پیشرفته در متن و فهرست کتاب‌های برنامه"، "متن کامل قرآن کریم با ترجمه فارسی و قابلیت جستجو در آیات"، " 10دوره لغت نامه عربی و فارسی در 62 جلد با قابلیت جستجو" از جمله قابلیت‌های لوح فشرده مجموعه آثار آیت الله موسوی اردبیلی است.



همچنین علاقمندان و محققان می‌توانند با مراجعه به این لوح فشرده از قابلیت‌های متنوع پژوهشی از جمله؛ نمایه زنی، حاشیه نویسی، رنگی کردن و علامت گذاری بهره گیرند.



لازم به ذکر است، حجم این نرم افزار 435 مگابایت و سازگار با سیستم عامل‌های ویندوز xp به بالا است.