سایوز 3 فضانورد را به مدار زمین برد/ دومین فرمانده زن ایستگاه فضایی

به گزارش خبرگزاری مهر، کپسول فضایی سایوز شب گذشته با سه سرنشین جدید ایستگاه بین المللی فضایی به سمت این ایستگاه حرکت کرد و انتظار می رود که این فضانوردان آمریکایی، روسی و ژاپنی صبح روز سه شنبه به ایستگاه بین المللی فضایی برسند.

براساس آنچه که تلویزیون ناسا ( سازمان فضایی اروپا) نشان داد، این سایوز در آسمانی که چند لکه ابر داشت به فضا رفت و حفره ای را در لایه های ابری برجای گذاشت.

این سه فضانورد به سه فضانوردی که درحال حاضر در ایستگاه فضایی اقامت دارند ملحق می شوند و مأموریت اکتشاف 32 را رقم خواهند زد.

سرنشینان جدید ایستگاه فضایی سونیتا ویلیامز فضانورد ناسا، یوری مالنچنکو کیهان شناس روسیه و آکیهیدو هوشیده فضانورد ژاپنی هستند.

ویلیامز طی گفتگویی پیش از پرواز اظهار داشت: متأسفانه مأموریت ما تنها چهار ماه به طول می انجامد، اما من آرزو می کردم که این سفر سالها و سالها به طول بیانجامد.

برحسب اتفاق پرواز سرنشینان روسی، آمریکایی و ژاپنی به ایستگاه فضایی با سی و هفتمین سالگرد نخستین مأموریت بین المللی فضایی (پروژه آزمایشی آپولو- سایوز) همزمان شده است.

در 15 ژوئیه 1975 کپسول فضایی آپولو و کپسول فضایی سایوز 19 از اتحاد جماهیر شوروی نخستین اتصال بین المللی آزمایشی را در فضا انجام دادند.

این مأموریت سنگ بنای همکاری های بین المللی بود که در نهایت به قرارگیری ایستگاه بین المللی فضایی با بودجه 100 میلیارد دلاری در مدار زمین منتهی شد.

در ماه سپتامبر خدمه کنونی ایستگاه بین المللی فضایی، گنادی پادالکا، سرجی روین از روسیه و جو آکابا فضانورد ناسا به زمین بازمی گردند و ویلیامز جایگزین پادالکا به عنوان فرمانده ایستگاه بین المللی فضایی خواهد شد.

وی دومین زنی است که فرمانده ایستگاه بین المللی فضایی در تاریخ این ایستگاه شده است، پگی وایتسون فضانورد ناسا نخستین فرمانده زن ایستگاه فضایی در سال 2007 بود.

مأموریت اکتشاف 32 دربرگیرنده فعالیتهایی در راستای حفظ و نگهداری ایستگاه فضایی، سفر محموله فضایی رباتی، آزمایشهای علمی متعددی است.