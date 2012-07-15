لغو تعطیلات تابستانی نظامیان سعودی/ نگرانی از تنش نظامی با ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل النشره ، روزنامه واشنگتن پست امروز در تحلیلی با اشاره به افزایش شدت تنشهای خاورمیانه نوشت: یکی از نشانه های افزایش تنشها، هشداری است که اخیرا به برخی فرماندهان نظامی سعودی درباره لغو تعطیلات تابستانی شان ارائه شده است.

واشنگتن پست در ادامه بدون اشاره به ناآرامیهای داخلی عربستان سعودی که بتدریج در حال گسترده شدن است، اعلام کرد: مسئولان آمریکایی و سعودی معتقدند این هشدارها به علت نگرانی ریاض از درگیری نظامی احتمالی با ایران، جنگ در سوریه و تنشهای بحرین اتخاذ شده است.

در ادامه این گزارش ناکامی تلاشهای دیپلماتیک در حل بحران سوریه و موضوع هسته ای ایران از دیگر عوامل نگرانی عربستان سعودی درباره شرایط منطقه عنوان شده است.

این روزنامه آمریکایی در ادامه با اشاره به بحران بی اعتمادی میان ایران و اعراب در موضوع مذاکرات، می نویسد: دولت اوباما همکاری بین المللی در راستای تعامل با سوریه و ایران را برگزید. اما آمریکا باید یک راه حل جایگزین را در صورت شکست این تلاشها، داشته باشد.

بنابراین گزارش، آمریکا در صورتی که استقلال و قاطعیت خود را نشان دهد می تواند انتظار رسیدن به یک توافق را با ایران و سوریه داشته باشد.