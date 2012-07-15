از هر 10 زندانی انگلیسی یک نفر نظامی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه ایندیپندنت، تعداد کهنه سربازان انگلیسی که هم اکنون در زندان به سر می برند سه برابر بیشتر از آن چیزی است که دولت اعلام کرده است.

بر اساس نتایج بدست آمده از یک تحقیق جدید از هر 10 زندانی انگلیسی یک نفر از نظامیانی بوده اند که از کشورهای دیگر بویژه افغانستان و عراق به بریتانیا بازگشته اند.

برخی مقامات رسمی انگلیس این گزارش را شوکه کننده و نا امید کننده اعلام کرده اند؛ این آمار نشانگر تخطی ارتش از تعهدات خود در قبال نیروهایش است. با توجه به آنکه 20 هزار نظامی انگلیسی که تا چند ماه پیش در عراق و افغانستان بودند و بواسطه اصلاحات اقتصادی تا سال 2020 از کار بیکار می شوند، احتمال افزایش تعداد زندانیان نظامی در زندان های انگلیس نیز افزایش می یابد.

در همین رابطه "الفین لوید" از اعضای مجلس عوام انگلیس با انتقاد از سیاست های وزارت دفاع انگلیس در قبال کهنه سربازان گفت : این آمارها بیانگر تخطی ارتش از تعهدات خود است. و اگر ما اقدامی برای رفع آن انجام ندهیم آمارها بدتر می شوند.

این درحالی است که دولت این آمار جدید را تکذیب کرده و اعلام می کند که 3.4درصد از کل زندانیان انگلیسی را کهنه سربازان این کشور تشکیل می دهند.

لوید در خصوص دلایل دولت برای رد کردن آمارهای جدید می گوید: دولت بطور کلی نظامیانی که در ایرلند شمالی خدمت کرده، نظامیان زن و افسران ذخیره و همچنین نظامیان زیر 21 سال را به حساب نمی آورد.

بر اساس این گزارش، دلیل اصلی زندانی شدن این نظامیان، گرفتاری هایی بوده که پس از بازگشت از جنگ گریبان آنها را گرفته است.

این درحالی است که قرار است بواسطه اصلاحات اقتصادی تا 2020 میلادی 20 هزار نظامی انگلیسی از کار بیکار شوند. بر اساس طرح دولت ائتلافی انگلیس برای صرفه جویی و کوچک سازی ارتش این کشور، قرار است حداقل 20 هزار نفر از نیروهای ارتش بتدریج تا سال 2020 میلادی شغل خود را از دست بدهند.

بر اساس این طرح تعداد پرسنل ارتش انگلیس از 102 هزار نفر به 82 هزار نفر کاهش خواهد یافت که نتیجه آن حذف برخی از واحدهای ارتش و یا ادغام آنها با واحدهای دیگر است.