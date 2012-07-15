توسعه مدارس هوشمند در مازندران/ اسکان 210 هزار نفر روز مسافر فرهنگی

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل آموزش و پرورش مازندران در مراسم آغاز ساخت دبستان شش کلاسه فاطمیه شیرگاه اظهار داشت: احداث فضاهای آموزشی جدید با ادبیات جدید آموزش و پرورش و تحول بنیادین همخوانی دارند.

وی مشارکت اولیا را در تربیت دانش آموزان نقش مهم و کلیدی دانست و افزود: رسالت آموزش و پرورش تربیت انسان هایی

است که باعث رشد و توسعه و پیشرفت کشور شوند و کشور را در رسیدن به جایگاه و رتبه برتر جهانی آماده کنند.

امیری بیان داشت: مدارس جدید مجموعه کاملی از نیازمندی های تعلیم و تربیت را در برمی گیرد و تمامی امکانات و فضاهای مورد نیاز در آن دیده شده است.

وی با بیان اینکه مدرسه جدید یک مدرسه هوشمند خواهد بود تصریح کرد: دانش آموزان در این مدرسه با شیوه های نوین آموزش و پرورش رشد خواهند یافت.

اسکان 210 هزار نفر مسافر فرهنگی

محمود رضا سعیدی دبیر ستاد اسکان آموزش و پرورش مازندران گفت: تاکنون 210 هزار و 500 نفر روز مسافر فرهنگی در مراکز اسکان آموزش و پرورش استان پذیرش شدند.

وی افزود: مازندران با 35 پایگاه و 296 مدرسه آماده پذیرایی از مسافران فرهنگی است.

سعیدی افزود: 70 هزار مسافر در قالب 14 هزار و 480 خانوار فرهنگی در مراکز اسکان آموزش و پرورش مازندران پذیرش شدند.

کسب رتبه اول حفظ قرآن کریم توسط دانش آموز مازنی

در مسابقات کشوری قرآن و نهج البلاغه، مائده احمدی دانش آموز دوره راهنمایی از ناحیه یک ساری در رشته حفظ قرآن کریم رتبه اول کشوری را به خود اختصاص داد.



سه دانش آموز دختر مازندرانی در مسابقات کشوری قرآن و نهج البلاغه که در اصفهان برگزارشد افتخار آفریدند.

از 28 دانش آموز دختر منتخب مازندرانی اعزام شده به این دوره از مسابقات مائده احمدی دانش آموز دوره راهنمایی از ناحیه یک ساری در رشته حفظ قرآن کریم رتبه اول کشوری را به خود اختصاص داد.

آموزش و پرورش مازندران در تولید محتوای کتب مجلات رشد دوم شد

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش مازندران گفت: مشارکت فرهنگیان استان در تولید مجلات رشد در سال اخیر قابل ستایش است و معلمان در تهیه و تولید محتوای مناسب آن نهایت تلاش خود را می کنند.



منیره موحدی گفت: مازندران در تولید محتوای مجلات رشد رتبه ی دوم کشوری را کسب کرد.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش مازندران با بیان اینکه مشارکت فرهنگیان استان در تولید مجلات رشد در سال اخیر قابل ستایش است و معلمان در تهیه و تولید محتوای مناسب آن نهایت تلاش خود را می کنند اظهار داشت: این رتبه در راستای ارسال مقالات متعدد فرهنگیان استان به مجلات رشد کسب شده است.

اعزام دانش آموزان استثنایی عباس آباد به مشهد مقدس



تزری، از خیران نیکوکار عباس آباد در یک اقدام خداپسندانه تمامی دانش آموزان مرکز آموزش استثنایی این شهرستان را با هزینه شخصی به سفر مشهد مقدس اعزام کرد.



این فرد نیکوکار در حالی که اشک شوق در چشمانش حلقه زده بود اظهار داشت: از اینکه موقعیتی فراهم شد تا این دانش آموزان به زیارت آقا علی بن موسی الرضا (ع) اعزام شوند خدا را شکر می کنم.

تزری ابراز امیدواری کرد در آینده بتواند خدمات بیشتری به این دانش آموزان ارائه دهد.