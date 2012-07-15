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۲۵ تیر ۱۳۹۱، ۱۳:۴۶

بی باک در گفتگو با مهر:

31 هزار جویای کار در گرگان ثبت نام کردند

31 هزار جویای کار در گرگان ثبت نام کردند

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گرگان گفت: 31 هزار و 555 نفر جویای کار در این شهرستان ثبت نام کرده اند.

موسی بی باک در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این افراد به تفکیک تحصیلات، متقاضی کار در چه بخش هایی هستند، چه مهارتی دارند، شرایط سنی و .. دسته بندی شدند.

وی اظهار داشت: از مجموع ثبت نام کنندگان 27 هزار و 869 نفر دارای مهارت بوده و بقیه فاقد مهارتهای لازم هستند.

وی عنوان کرد: بیشتر کسانی که مراجعه می کنند می گوییم چه کاری بلد هستید، مدرک فنی و حرفه ای دارید و ... درصدی از ثبت نام کنندگان مهارتهای لازم را ندارند.

بی باک بیان داشت: از مجموع متقاضیان کار در شهرستان، 266 نفر دارای مدرک فوق لیسانس و بالاتر هستند و هشت هزار و 45 نفر نیز مدرک کارشناسناسی و بقیه در سایر مقاطع تحصیلی هستند.

کد مطلب 1650217

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