31 هزار جویای کار در گرگان ثبت نام کردند

موسی بی باک در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این افراد به تفکیک تحصیلات، متقاضی کار در چه بخش هایی هستند، چه مهارتی دارند، شرایط سنی و .. دسته بندی شدند.

وی اظهار داشت: از مجموع ثبت نام کنندگان 27 هزار و 869 نفر دارای مهارت بوده و بقیه فاقد مهارتهای لازم هستند.

وی عنوان کرد: بیشتر کسانی که مراجعه می کنند می گوییم چه کاری بلد هستید، مدرک فنی و حرفه ای دارید و ... درصدی از ثبت نام کنندگان مهارتهای لازم را ندارند.

بی باک بیان داشت: از مجموع متقاضیان کار در شهرستان، 266 نفر دارای مدرک فوق لیسانس و بالاتر هستند و هشت هزار و 45 نفر نیز مدرک کارشناسناسی و بقیه در سایر مقاطع تحصیلی هستند.