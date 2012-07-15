پرونده الکترونیکی سلامت در کرمان اجرایی می شود

محسن گرگانی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سهولت دسترسی به اطلاعت سلامت اظهار داشت: با الکترونیکی شدن پرونده سلامت خانواده، کارت الکترونیکی سلامت در اختیار خانوار ها قرار می گیرد.

وی گفت: سامانه پرونده الکترونیک سلامت به شکلی است که پزشکان در سطوح مختلف می توانند به اطلاعات فرد دسترسی داشته باشند.

گرگانی نژاد تصریح کرد: با داشتن این کارت دیگر نیاز به جابه جایی پرونده های پزشکی بین شهرها و بیمارستان ها نیست.

وی همچنین افزود: در سال جاری مراکز بهداشتی و درمانی و همچنین خانه های بهداشت شهرستان‌ های تابعه دانشگاه علوم ‌پزشکی کرمان به امکانات سخت ‌‌افزاری برای اجرای طرح پرونده‌های سلامت الکترونیکی مجهز می‌ شوند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان اظهار داشت: کارهای اجرایی این طرح انجام شده است و سرشماری در تمامی شهرستان های استان در سال 89 انجام شده است.

گرگانی نژاد گفت: شهرستان های سیرجان، زرند و کرمان در ابتدای 90 سرشماری شده اند.

این مسئول تصریح کرد: استقبال پزشکان از طرح پزشک خانواده بسیار خوب بوده است و استان کرمان جز استان هایی بوده که ظرفیت 280 نفری پزشک سطح یک آن تکمیل شده است.

گرگانی در رابطه با کسانی که تحت حمایت هیچ گونه بیمه ای نیستند افزود: خانواده ها با توجه به تعداد نفرات و پرداخت پول می توانند عضو بیمه خدمات درمانی شوند.

وی یادآور شد: شهروندان در صورت داشتن مشکل مالی می توانند به کمیته امداد رجوع کنند.

