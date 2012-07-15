11 هزار معلم پایه دوم و ششم ابتدایی دوره های آموزشی می گذرانند

به گزارش خبرنگار مهر، حمید پیشنماز که در آموزش وپرورش این استان برگزار شد اظهارکرد: با توجه به اجرای نظام آموزشی 3-3-6 ، از اول مهر ماه شاهد برپایی کلاس های دوم و ششم ابتدایی با کتاب های جدید هستیم.

وی تصریح کرد: امسال حدود 200 هزار دانش آموز در پایه دوم و ششم ابتدایی در سطح استان تحصیل می کنند.

پیشنماز اظهار داشت: به جهت توانمندسازی معلمان این دو پایه از اول تیر ماه دوره های آموزشی درتمام ادارات استان برگزار کردیم، که تا پایان آبان ماه ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه سال گذشته در جهت اجرائی کردن سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش شاهد تغییر کتاب های پایه اول ابتدایی بودیم، گفت: امسال این تغییر در پایه دوم و ششم ابتدایی صورت می گیرد.

معاون پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی اداره کل آموزش و پرورش استان افزود: این فرآیند درمدت 7 سال ادامه و تمام کتاب های دوره های تحصیلی تغییر پیدا می کند.

وی تصریح کرد: آموزش معلمان در دو مرحله انجام می شود؛ که مرحله اول آن از اول تیر ماه شروع شده و مرحله دوم ، در اول شهریور ماه خواهد بود.

صدور ابلاغ معلمان ابتدایی منوط به داشتن گواهینامه آموزشی

معاون پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: امسال تمام معلمان پایه دوم و ششم ابتدایی آموزش دیده و در صورت گرفتن گواهینامه آموزشی، ابلاغ صادر می شود.

پیشنماز افزود: معلمان پایه دوم ابتدایی باید 112 ساعت و پایه ششم ابتدایی 188 ساعت دوه های آموزش را پست سر بگذرانند.

وی تصریح کرد: 400مدرس از سراسر استان جهت گذارندن دوره های آموزشی با نظارت اساتید و مولفین کتاب ها ، به تهران اعزام شدند.

پیشنماز افزود: از معلمان آموزش دیده، به روش غربالگری بهترین افراد انتخاب و از اول مهر ماه در 300 کلاس درس در سطح استان تدریس خود را آغاز می کنند.

وی اظهار داشت : این معلمان محتواهای آموزشی را به صورت فایل های الکترونیکی و لوح فشرده دریافت کردند.

وی با اظهار امیدواری از موثر بودن برگزاری این گونه دوره ها و انتقال اهداف ساختار سند تحول در آموزش و پرورش توسط مدرسین به معلمان شرکت کننده در این دوره ها، تصریح کرد: این آموزش ها به مدت 4 ماه در سطح استان ادامه خواهد داشت .

80 درصد دانش آموزان استان ثبت نام شدند

معاون پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی آموزش و پرورش خراسان رضوی، گفت: تا کنون 80 درصد دانش آموزان استان در مدارس ثبت نام شده اند.

پیشنماز افزود: 861 هزار دانش آموز در دوره های مختلف تحصیلی در مدارس ثبت نام کردند.

وی با بیان اینکه تقریبا تمام دانش آموزان ابتدایی ثبت نام شدند تصریح کرد: از نظر فضا مشکل خاصی در سطح استان نداشته و فقط 700 کلاس پایه ابتدایی کمبود داریم ، که با همکاری و مساعدت اداره کل نوسازی مدارس استان ، تا پایان شهریور ماه آماده می شود.

پیشنماز در خصوص کمبود نیروی انسانی در سطح استان، عنوان کرد: با تدابیر انجام شده، کمبودی در این زمینه نداریم.

وی افزود: نیروی انسانی پایه ششم ابتدایی نیز از معلمان دوره راهنمائی تأمین شده است.

معاون پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی اداره کل آموزش و پرورش استان اظهار داشت: علاوه بر معلمان پایه دوم و ششم ابتدایی، مدیران مدارس نیز دوره های آموزشی را می گذرانند.

وی اظهار امیدواری کرد که این دوره ها تا آذر ماه برگزار شود و افزود: ابلاغ برای مدیرانی صادر می شود که دوره های آموزشی را گذرانده باشند.

پیشنماز با بیان اینکه معاونین فناوری مدارس نیز باید آموزش ببینند، اظهار داشت: رویکرد ما در سال تحصیلی جدید در مرحله اول به کار گیری نیروهای متخصص به فناوری و در مرحله بعد استفاده از افراد غیر مرتبط با این رشته در صورت گذراندن دوره های آموزشی خواهد بود ، که توانایی تأمین نیاز های فناوری در مدارس باشند.