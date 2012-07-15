به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه پیکارها و اسامی داوران و ناظران این مسابقات به شرح زیر است:

گروه یک:

* شهرداری ارومیه - موسسه مالی اعتباری فردوسی (میزبان ارومیه)

ناظر فدراسیون، نماینده سازمان لیگ و سرپرست مسابقات: مرتضی ربی (تهران)

هیات ژوری: بهمن طالبی (تهران)

داوران: 1- سید علی سید گرمرودی (اردبیل)، 2- سهراب دهقان (البرز) و 3- مسعود رستمی‌پور (تهران)

* فولاد ماهان اصفهان - شهرداری قوچان (میزبان اصفهان)

ناظر فدراسیون، نماینده سازمان لیگ و سرپرست مسابقات: اصغر انصاری (تهران)

نماینده فدراسیون و رئیس هیات کشتی استان اصفهان: داود شیران

هیات ژوری: جواد کریمی (تهران)

داوران: 1- محمد مصلایی پور (یزد)، 2- مهدی شیخ‌الدینی (کرمان) و 3- علیرضا اعظمی (تهران)

گروه 2:

* مقیمی بابل - نفت امیدیه (میزبان بابل)

ناظر فدراسیون، نماینده سازمان لیگ و سرپرست مسابقات: قدرت اله نهاوندیان (مازندران)

نماینده فدراسیون و دبیر هیات کشتی استان مازندران: غلامرضا نوری‌زاده

هیات ژوری: عزیزاله اطاعتی (تهران)

داوران: 1- حمید امامی (خراسان رضوی)، 2- ایرج منصوری (تهران) و 3- رحمان دمیرچی (البرز)

* نوین چرم البرز - شهدای بابلسر (میزبان کرج)

ناظر فدراسیون، نماینده سازمان لیگ و سرپرست مسابقات: عباس جان محمدی (تهران)

نماینده فدراسیون و رئیس هیات کشتی استان البرز: مصیب ده بالایی

هیات ژوری: محمدابراهیم امامی (تهران)

داوران: 1- محمدرضا عطایی (آذربایجان شرقی)، 2- حسین چرمی (زنجان) و 3- نادر مرادی راد (تهران)