به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه پیکارها و اسامی داوران و ناظران این مسابقات به شرح زیر است:
گروه یک:
* شهرداری ارومیه - موسسه مالی اعتباری فردوسی (میزبان ارومیه)
ناظر فدراسیون، نماینده سازمان لیگ و سرپرست مسابقات: مرتضی ربی (تهران)
هیات ژوری: بهمن طالبی (تهران)
داوران: 1- سید علی سید گرمرودی (اردبیل)، 2- سهراب دهقان (البرز) و 3- مسعود رستمیپور (تهران)
* فولاد ماهان اصفهان - شهرداری قوچان (میزبان اصفهان)
ناظر فدراسیون، نماینده سازمان لیگ و سرپرست مسابقات: اصغر انصاری (تهران)
نماینده فدراسیون و رئیس هیات کشتی استان اصفهان: داود شیران
هیات ژوری: جواد کریمی (تهران)
داوران: 1- محمد مصلایی پور (یزد)، 2- مهدی شیخالدینی (کرمان) و 3- علیرضا اعظمی (تهران)
گروه 2:
* مقیمی بابل - نفت امیدیه (میزبان بابل)
ناظر فدراسیون، نماینده سازمان لیگ و سرپرست مسابقات: قدرت اله نهاوندیان (مازندران)
نماینده فدراسیون و دبیر هیات کشتی استان مازندران: غلامرضا نوریزاده
هیات ژوری: عزیزاله اطاعتی (تهران)
داوران: 1- حمید امامی (خراسان رضوی)، 2- ایرج منصوری (تهران) و 3- رحمان دمیرچی (البرز)
* نوین چرم البرز - شهدای بابلسر (میزبان کرج)
ناظر فدراسیون، نماینده سازمان لیگ و سرپرست مسابقات: عباس جان محمدی (تهران)
نماینده فدراسیون و رئیس هیات کشتی استان البرز: مصیب ده بالایی
هیات ژوری: محمدابراهیم امامی (تهران)
داوران: 1- محمدرضا عطایی (آذربایجان شرقی)، 2- حسین چرمی (زنجان) و 3- نادر مرادی راد (تهران)
نظر شما