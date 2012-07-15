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۲۵ تیر ۱۳۹۱، ۱۲:۲۶

برنامه هفته سوم رقابت‌های لیگ دسته اول کشتی آزاد اعلام شد

برنامه هفته سوم رقابت‌های لیگ دسته اول کشتی آزاد اعلام شد

هفته سوم لیگ دسته یک کشتی آزاد کشور جام خلیج فارس از ساعت 17 روز جمعه 30 تیرماه در شهرهای مختلف کشورمان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه پیکارها و اسامی داوران و ناظران این مسابقات به شرح زیر است:

گروه یک:
* شهرداری ارومیه - موسسه مالی اعتباری فردوسی (میزبان ارومیه)
ناظر فدراسیون، نماینده سازمان لیگ و سرپرست مسابقات: مرتضی ربی (تهران)
هیات ژوری: بهمن طالبی (تهران)
داوران: 1- سید علی سید گرمرودی (اردبیل)، 2- سهراب دهقان (البرز) و 3- مسعود رستمی‌پور (تهران)

* فولاد ماهان اصفهان - شهرداری قوچان (میزبان اصفهان)
ناظر فدراسیون، نماینده سازمان لیگ و سرپرست مسابقات: اصغر انصاری (تهران)
نماینده فدراسیون و رئیس هیات کشتی استان اصفهان: داود شیران
هیات ژوری: جواد کریمی (تهران)
داوران: 1- محمد مصلایی پور (یزد)، 2- مهدی شیخ‌الدینی (کرمان) و 3- علیرضا اعظمی (تهران)

گروه 2:
* مقیمی بابل - نفت امیدیه (میزبان بابل)
ناظر فدراسیون، نماینده سازمان لیگ و سرپرست مسابقات: قدرت اله نهاوندیان (مازندران)
نماینده فدراسیون و دبیر هیات کشتی استان مازندران: غلامرضا نوری‌زاده
هیات ژوری: عزیزاله اطاعتی (تهران)
داوران: 1- حمید امامی (خراسان رضوی)، 2- ایرج منصوری (تهران) و 3- رحمان دمیرچی (البرز)

* نوین چرم البرز - شهدای بابلسر (میزبان کرج)
ناظر فدراسیون، نماینده سازمان لیگ و سرپرست مسابقات: عباس جان محمدی (تهران)
نماینده فدراسیون و رئیس هیات کشتی استان البرز: مصیب ده بالایی
هیات ژوری: محمدابراهیم امامی (تهران)
داوران: 1- محمدرضا عطایی (آذربایجان شرقی)، 2- حسین چرمی (زنجان) و 3- نادر مرادی راد (تهران)

کد مطلب 1650221

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