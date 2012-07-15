قاچاقچیان در دام پلیس/ بازپس گیری اموال یک تبعه ایتالیایی در سراب

به گزارش حبرگزاری مهر ، سرهنگ حمید باغبان صبح امروز یکشنبه در این باره به خبرنگاران گفت: تعقیب و شناسایی عناصر اصلی تهیه و توزیع قاچاق کلان مواد مخدر به نام های (م-خ) و (ی-ن) در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: با شگرد قبلی این افراد ، مواد مخدر از استان تهران و شهرستان شهریار به آذربایجان شرقی وارد و در شهرستان مرند تحویل شخصی به نام(ی-ن)می شود.

باغبان تصریح کرد: با سعی و تلاش ماموران و تعقیب وگریز 15 کیلومتری ، خودروی مورد نظر در سه راهی اهر متوقف و تمام سرنشینان دستگیر شدند.

رئیس پلیس مواد مخدر استان آذربایجان شرقی افزود: از صندوق عقب خودرو سمند 71 کیلو مواد مخدر از نوع تریاک و مقدار 15 گرم حشیش از متهمی به نام (ف-ز)کشف شد.

زور گیران سرابی دستگیر شدند



فرمانده انتظامی شهرستان سراب از دستگیری زورگیران سرابی از تبعه ایتالیایی خبر داد.

سرهنگ محمد خشتگر با اعلام این خبر افزود: عوامل فرماندهی برای بررسی موضوع زورگیری از یک نبعه ایتالیایی بلافاصله به محل اعزام شدند.

وی گفت: تبعه مذکور به پیشنهاد یک موتور سوار به واحد گاوداری هدایت شده و در آنجا با تهدید چاقو از وی اقدام به زورگیری کردند.

خشتگر تصریح کرد: در این زورگیری مبلغ 450 یورو ، 150 دلار و 120 هزار تومان وجه نقد ، یک دستگاه دوربین ، یک رایانه شخصی ، کتاب الکترونیکی ، بلند گو و گوشی نوکیا از این تبعه ایتالیایی به یغما رفته بود.

فرمانده انتظامی شهرستان سراب اظهار داشت: پس از اطلاعات و عملیات دقیق متهم اصلی در کمتر از 2 ساعت دستگیر و تمام اقلام مسروقه کشف و تحویل مالباخته شد.

خشتگر گفت: بعد از این عملیات تبعه خارجی از عملکرد سریع و حرفه ای پلیس در خصوص کشف اموال مسروقه و دستگیری متهم از پلیس تشکر کرد.