بازدید بیش از 40 هزار نفر از جشنواره تابستانی برج میلاد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد هوشیار پارسیان مدیرعامل برج میلاد با اشاره به استقبال خارج از انتظار شهروندان از برپایی جشنواره تابستانی در بلندترین سازه کشور گفت: با گذشت تنها سه هفته از آغاز جشنواره بیش از 40 هزار نفر از امکانات جشنواره استفاده کرده که تا پایان جشنواره و با توجه به گستردگی برنامه ها در ماههای آینده، این میزان بازدید رشد چشمگیری خواهد داشت.

وی با بیان اینکه تاکنون 42 هزار نفر از برنامه های مختلف جشنواره تابستانه برج میلاد استفاده کرده اند، افزود: برج میلاد ظرفیتهای گسترده ای برای بازید شهروندان دارد. بسیاری از شهروندان و گردشگران از برگزاری چنین جشنواره ای در برج میلاد استقبال کرده و معتقدند که برگزاری اینگونه جشنواره ها موجب می شود که گردشگران بیشتری برای بازدید به شهر تهران بیایند.

هوشیار پارسیان ضمن دعوت از تمامی شهروندان تهرانی گفت: جشنواره تابستانی برج میلاد همه روزه از ساعت 18 تا 24 و در ایام ماه مبارک رمضان تا ساعت 2 بامداد میزبان علاقه مندان است.

به گفته مدیرعامل برج میلاد، در جشنواره تابستانی بیش از 40 کلبه مشتمل بر کلبه های سوغات اقوام ایرانی، دوچرخه سواری، چایخانه سنتی، بازیهای رایانه ای، موسیقی محلی، تئاتر عروسکی، پانتومیم و... از ویژه برنامه های جشنواره تابستانی ششمین برج مخابراتی بلند دنیاست.