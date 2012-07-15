تشکیل کمیسیون عالی مشترک ایران و کویت اوایل شهریور/ همسایگان به هم تکیه کنند

روح الله قهرمانی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در کویت در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری کمیسیون عالی مشترک ایران و کویت در اوایل شهریور ماه در این کشور خبر داد.

وی با اشاره به اینکه برگزاری کمیسیون عالی مشترک به بعد از انتخابات کویت و پایان ماه میارک رمضان موکول شده است ، بیان کرد: در کمیسیون عالی مشترک دو کشور قرار است موضوعات اقتصادی ، تجاری، کنسولی و حقوقی در جهت افزایش سرمایه گذاری مشترک بین دو کشور بررسی شود.

قهرمانی با بیان اینکه وزیر امور خارجه کشورمان برای شرکت در کمیسیون مشترک ایران و کویت اوایل شهریور ماه به این کشور سفر می کند، اظهار داشت: کمیسیون با حضور وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان وزارتخانه های ذیربط در کویت برگزار خواهد شد.

وی به کمیسیون های تشکیل شده بین ایران و کویت در گذشته اشاره کرد و گفت: با توجه به تشکیل کمیسیون های بازرگانی ، حقوقی و کمیسیون کنسولی که در رابطه با مشکلات ایرانی های مقیم کویت، ویزا، گذرنامه ؛ در کمیسیون عالی مشترک بین دو کشور دستاوردهای خوبی خواهیم داشت.

قهرمانی با اشاره به سرمایه گذاری های خوبی که هم اکنون از سوی کویتی ها در ایران صورت گرفته است، اظهار داشت: سفارت جمهوری اسلامی ایران در کویت به عنوان یکی از 8 سفارت خانه فعال در تعامل برتر برای جذب سرمایه گذاری خارجی از سوی ریاست جمهوری انتخاب شده است.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در کویت به برخی از دستاورهای یک ساله گذشته از جمله برگزاری هفته فرهنگی ایران در کویت، حضور ارکستر سمفونی ایران در این کشور و تشکیل کمیسیون های حقوقی و تجاری اشاره کرد و ادامه داد: این فعالیت ها پس از تشکیل کمیسیون عالی در کویت شدت خواهد گرفت.

وی در ادامه تأکید کرد: همه کشورهای منطقه باید در جهت تقویت روابط فرهنگی ، تجاری و اقتصادی بیشتر به یکدیگر تکیه داشته باشند تا به دولت هایی که از لحاظ فرهنگی سنخیتی با آنها ندارند.