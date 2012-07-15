حسین مقدم نیا در گفتگو با خبرنگار مهر درباره توزیع 200 هزارتن نهاده کنجاله سویا بین مرغداران توسط شرکت پشتیبانی امور دام اظهارداشت: تا به این لحظه از این 200 هزارتن کنجاله سویایی که اعلام کرده اند حتی یک کیلوگرم هم به ما نداده اند!

وی در بیان علت عدم تحویل اسناد و مدارک دراختیارگرفتن 50 هزارتن نهاده کنجاله سویا و نحوه توزیع آن بین مرغداران مرغ گوشتی در سراسر کشور، اظهارداشت: همه اسناد و مدارک در رابطه با این موضوع از طریق شرکت پشتیبانی امور دام جمع آوری شده است.

تصویرنامه شرکت پشتیبانی امور دام به تنها واردکننده نهاده های دام و طیور

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران خاطرنشان کرد: باتوجه به اینکه شرکت پشتیبانی امور دام طی نامه شماره 4035//45 مورخ 27/01/91 به مدیر عامل شرکت آوا تجارت صبا اعلام کرد نهاده کنجاله سویا براساس آدرسهای ارائه شده هرچه زودتر توزیع شود، این اتحادیه هیچ نقشی در توزیع نهاده کنجاله سویا را نداشته است.

وی با اشاره به اینکه اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران فقط اطلاعات مرغداران را به این شرکت اعلام کرده است و آنها خودشان نهاده را توزیع کرده اند، گفت: بنابراین این روند نشان می‌دهد که اگرخللی در نحوه تحویل کنجاله به مرغداران وجود داشته، مسئولیتش با این شرکت است نه اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران.

مقدم نیا تصریح کرد: اگر مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام با حساب و کتاب آشنایی دارد، بهتر است برود در بایگانی خود نامه مذکور ومشخصات مرغدارانی که بین آنها نهاده کنجاله سویا توزیع شده است را ببیند تا متوجه شود که 50 هزارتن نهاده کنجاله سویا کجا رفته است!

شگرد شرکت پشتیبانی امور دام برای ندادن کنجاله سویا

این فعال صنعت مرغداری کشور افزود: مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام برای اینکه از زیر بار تعهد دادن 55 هزارتن نهاده کنجاله سویا که در تاریخ 08/03/91 قرارداد آن منعقد شده و پول آن را دریافت کرده است، شانه خالی کند می گوید این اتحادیه اسناد و مدارک 50 هزارتن نهاده کنجاله سویا را در اختیار ما نگذاشته است درحالیکه همه اسناد نزد خودشان است.

کنجاله سویا کیلویی 1900 تومان شد!

وی در ادامه درخصوص قیمت مرغ در بازار اظهارداشت: با توجه به اینکه درحال حاضر قیمت هرکیلوگرم نهاده کنجاله سویا در بازار 1900 تومان است، این مسئله بر روی قیمت مرغ تاثیر گذاشته است به طوریکه هم اکنون هرکیلوگرم مرغ زنده درب مرغداری 4500 تومان عرضه می شود.

به گزارش مهر، با توجه به وضعیت بازار و علی رغم وعده های وزارت صنعت مبنی بر توزیع روزانه هزاران مرغ وارداتی و همچنین نامعلوم بودن سرانجام اختلافات شرکت پشتیبانی امور دام با اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی بر سر دادن نهاده ارزان قیمت، آنچنان بعید نیست که در آینده ای نزدیک قیمت گوشت مرغ باز هم افزایش یابد.