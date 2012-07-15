به گزارش خبرنگار مهر، این کاراته کای ارزنده و آینده دار استان قم علیرضا قاضی است که پیش از این در فاصله حدود یک ماه به آغاز رقابت‌های کاراته قهرمانی آسیا در مسابقات بین المللی ترکیه موفق به کسب نشان نقره و عنوان نایب قهرمانی شده بود.



قاضی به عنوان نماینده وزن منهای 63 کیلوگرم تیم ملی کاراته رده سنی نوجوانان کشورمان در حالی موفقیت های خود را در این رده سنی با کسب دو مدال در فاصله یک ماه کامل کرد که این بار رنگ مدال وی در مسابقات قهرمانی آسیا طلایی بود.



دومین مدال برون‌مرزی نماینده کاراته قم در یک ماه اخیر



در حالی که رقابت های کاراته قهرمانی آسیا در تمام رده‌های سنی در تاشکند ازبکستان در حال برگزاری است، علیرضا قاضی نماینده شایسته کاراته استان قم به عنوان یکی از اعضای اعزامی تیم ملی کاراته رده سنی نوجوانان کشورمان، به مدال ارزشمند طلا و عنوان قهرمانی قاره کهن نائل شد.



این در حالی است که علیرضا قاضی نوجوان آینده‌دار کاراته قم، در تیم ملی رده سنی نوجوانان تنها ملی‌پوش کاراته استان قم بود و در این وزن در جدال با حریفان خود در مسابقات آسیایی آمادگی مطلوبی را از خود نشان داد تا در نهایت موفق به کسب مقام قهرمانی این پیکارها شود.



در نخستین روز برگزاری پیکارهای کاراته قهرمانی آسیا در هر دو بخش مردان و زنان، علیرضا قاضی کاراته‌کای قمی در وزن منهای 63 کیلوگرم در حالی که تا پای فینال تک تک رقبای خود را شکست داده بود، در دیدار نهایی نیز بر حرفی از کشور اندونزی غلبه کرد و در نهایت با کسب مقام قهرمانی و نشان طلای این دوره از مسابقات به کار خود پایان داد.



شکست حریفان ازبکستان، ژاپن، تایلند و اندونزی مقابل علیرضا قاضی



این رقابت‌ها در روز نخست در حالی به کار خود پایان داد که در مجموع تیم اعزامی کشورمان در بخش پسران با سه مدال طلا، دو نشان نقره و چهار گردان آویز برنز بعد از کاراته‌کاهای کشور ژاپن موفق به کسب مقام نایب قهرمانی شد و تیم میزبان برگزاری این رقابت ها یعنی ازبکستان در مکان سوم رده سنی نوجوانان دوازدهمین دوره رقابت های کاراته قهرمانی آسیا ایستاد.



رقابت های رده سنی نوجوانان در شرایطی با نایب قهرمانی تیم ملی کاراته نوجوانان کشورمان همراه بود که از امروز رقابت های رده سنی جوانان و بعد از آن نیز مسابقات رده سنی بزرگسالان هر دو بخش مردان و زنان کاراته قهرمانی آسیا در شهر تاشکند ازبکستان به انجام خواهد رسید.

