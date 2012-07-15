160 سبد خانوار تحویل مدد جویان بهزیستی شیروان شد

خلیل امیری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه هزینه تامین سبد خانوارها 200 میلیون ریال بوده است افزود: این سبدها در سه بخش قوشخانه، سرحد و مرکزی شیروان توسط مدیرکل محترم بهزیستی استان به مدد جویان و توانخواهان تحت پوشش بهزیستی شهرستان تحویل داده شد.

وی در ادامه یکی از مهم‌ترین اهداف بهزیستی را خدمت به جامعه معلولان دانست و افزود: در اولین روز از هفته بهزیستی در دیدارهای جداگانه با سه خانواده سه معلولی وضعیت زندگی آنان از نزدیک مورد بازدید قرارگرفت.

امیری اظهار داشت: اداره بهزیستی همواره به عنوان یک حامی و پشتیبان در کنار خانواده‌های معلولان بوده است.

وی افزود: در این دیدارها که با حضور کارکنان واحد حمایت‌های توانبخشی و پیشگیری اداره بهزیستی شیروان انجام شد به هر یک از سه خانوار یک سبد کالا به ارزش یک میلیون و دویست هزار ریال اراائه شد.

رییس اداره بهزیستی شهرستان شیروان گفت: در حال حاضر 4 هزار و 60 پرونده‌های شناسایی اعم از حمایتی و توانبخشی در بانک جامع اطلاعات شهرستان ثبت شده که از این میزان 2 هزار و 812 فقره مربوط به واحد توانبخشی و یک هزار و 248 پرونده مربوط به بخش حمایتی است.

به گفته وی در حال حاضر در این شهرستان 693 نفر توانخواه و 673 نفر مددجو تحت عنوان مستمری بگیر تحت حمایت‌های اداره بهزیستی قرار دارند.

