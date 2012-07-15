انتخابات پزشکان عمومی کشور پس از وقفه 4 ساله برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات انجمن پزشکان عمومی کشور برای انتخاب اعضای جدید هیئت مدیره انجمن روز جمعه 23 تیر ماه با حضور بیش از هزار نفر از اعضای انجمن پزشکان عمومی در محل ساختمان سازمان نظام پزشکی ایران برگزار شد.

دکتر عزت اله گل علیزاده عضو شورایعالی نظام پزشکی در ارتباط با برگزاری این دوره از انتخابات انجمن پزشکان عمومی کشور گفت: پس از تاخیر 4 ساله و لغو غیر مترقبه مجمع عمومی مورخ 29/2/91 ، بالاخره انتخابات انجمن پزشکان عمومی با حضور پرشکوه و به ‌یادماندنی بیش از 1100 همکار پزشک عمومی از سراسر کشور بر گزار شد و هر 11 کرسی هیئت مدیره و یک کرسی بازرسی انجمن پزشکان عمومی ایران به نامزدهای "ائتلاف فراگیر پزشکان عمومی ایران" رسید.

وی افزود: انجمن پزشکان عمومی ایران بزرگترین انجمن علمی تخصصی گروه علوم پزشکی کشور است که متاسفانه عملکرد ضعیف و منفعل این انجمن در سالهای گذشته موجبات سر خوردگی و بی تفاوتی در بین همکاران پزشک عمومی را به دنبال داشت تا حدی که بسیاری از همکاران پزشک عمومی اطلاعی از وجود چنین انجمنی نداشتند.

گل علیزاده ضمن اشاره به تاخیر در برگزاری انتخابات اظهار داشت: متاسفانه مجمع عمومی مکررا به دلیل به حد نصاب نرسیدن اعضای مجمع و یا بنا به دلایل نامعلوم لغو گردید. ضمنا یکی از اعتراضات ما به مجریان عدم اطلاع رسانی مناسب برای مشارکت حداکثری همکاران در مجامع گذشته بود به نحوی که در انتخابات گذشته همواره کمتر از 200 نفر از مجموع 80 هزار پزشک عمومی شرکت می کردند.

عضو شورایعالی نظام پزشکی افزود: خوشبختانه به رغم اعمال نفوذ برخی کاندیداها به دلیل وابستگی به نظام پزشکی، انتخابات انجمن پزشکان عمومی ایران با حضور پرشکوه و به ‌یادماندنی بیش از 1100 همکار پزشک عمومی و کاندیداتوری بالغ بر 80 نفر از سراسر کشور صبح جمعه 23 تیر ماه امسال در محل سازمان نظام پزشکی برگزار شد که نهایتا دکتر عباس کامیابی، دکتر شهریار خاقانی، دکتر فربد رهنمای چیت‌ساز، دکتر عبدالرحیم اسدی لاری، دکتر محسن مصلحی، دکتر فرامرز رفیعی، دکتر علی سجادی، دکتر عزت‌اله گل‌علیزاده، دکتر رضا ناوی ثانی، دکتر حمید طهماسبی‌پور و دکتر ملیحه کیان‌فر به‌عنوان اعضای جدید هیئت مدیره برگزیده شدند و دکتر سعید کاظمی نیز به عنوان بازرس انجمن انتخاب شد.

وی همچین ضمن تقدیر و تشکر از همه کاندیداها، شرکت کنندگان، هیئت اجرایی و هیئت نظارت بر انتخابات افزود: در پی استقبال بی‌نظیر اعضای انجمن پزشکان عمومی ایران که عده قابل توجهی از آنها با تحمل سختی راه از شهرستانهای مختلف در محل انتخابات در تهران حضور پیدا کرده بودند، شمارش آرا با حضور هیئت رئیسه‌ منتخب مجمع و نمایندگان وزارت بهداشت انجام ‌شد، تا ساعت 20 به ‌طول انجامید.

گل علیزاده، پیگیری مطالبات جامعه پزشکان عمومی و مشارکت فعال در تنظیم و تدوین طرحها و لوایح، آیین نامه ها و دستورالعملهای مرتبط از جمله دستورالعمل اجرایی برنامه پزشک خانواده در مناطق شهری را از اهداف اصلی این ائتلاف برشمرد.