یک مقام آگاه در شبکه یک سیما در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام خبر فوق افزود: هفته گذشته بینندگان شبکه یک سیما خواستار حضور دکتر حسینی وزیر اقتصاد در این برنامه شده بودند که به همین دلیل مسئولان شبکه یک سیما برای حضور وزیر اقتصاد در برنامه این هفته "پایش"(یکشنبه شب) تلاش ویژه‌ای اغاز کرده‌اند.

شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی نهادی است که در آن نمایندگان تولیدکنندگان کشور در کنار مسئولان دولتی و نمایندگانی از مجلس و قوه قضائیه، به حل مشکلات تولید و سرمایه‌گذاری می‌پردازند.

از دی‌ماه گذشته و به دلیل قهر اعضای دولتی شورای گفتگو، جلسات این شورا عملا به حالت تعطیل درآمده است. خبرنگار واحدمرکزی خبر اخیرا در مصاحبه با دولتمردان، تلاش کرد دلایل حضور نیافتن آنها در جلسات شورای گفتگو را روشن کند و نهایتا بطور مبهم نتیجه گرفت دولتمردان از شورای گفتگو قهر کرده‌اند.

برنامه "پایش" با اجرای مرتضی حیدری چند هفته‌ای‌ست در ساعات پایانی یکشنبه‌ها از شبکه یک سیما پخش می‌شود و به دلیل رویکرد صریح و متفاوت خود در همین مدت کوتاه توانسته توجه مخاطبان سیما را به خود جلب کند.