همدان میزبان پسران والیبالیست منطقه 5 کشور شد

غلامرضا خاکسار در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این مسابقات با حضور شش تیم از واحدها و مراکز دانشگاه آزاد اسلامی در منطقه پنج کشور به مدت سه روز در همدان برگزار می شود.

خاکسار افزود: قهرمان این مسابقات به عنوان نماینده منطقه 5 دانشگاه آزاد اسلامی در مسابقات کشوری شرکت خواهد کرد.

وی گفت: در این مسابقات به همراه همدان میزبان تیمهای اراک، خرم آباد، بروجرد، نراق و دورود به مصاف هم خواهند رفت.

رئیس اداره تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی همدان با اشاره به سطح آمادگی تیم همدان در این مسابقات گفت: امسال تیم همدان با استفاده از امکانات خوب ورزشی به عنوان مدعی اصلی قهرمانی این دوره از مسابقات می باشد.

این مسابقات در مجتمع ورزشی امام علی (ع) دانشگاه آزاد اسلامی همدان برگزار می شود.