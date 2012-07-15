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۲۵ تیر ۱۳۹۱، ۱۱:۵۸

وجدی عنوان کرد:

پروژه های مهر ماندگار در اولویت برنامه های راه و شهرسازی قرار دارد

پروژه های مهر ماندگار در اولویت برنامه های راه و شهرسازی قرار دارد

سنندج - خبرگزاری مهر: قائم مقام وزیر و مدیر کل راه و شهرسازی کردستان اتمام پروژه های مهر ماندگار را در اولویت برنامه های این اداره کل عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، صادق وجدی در اولین جلسه شورای راه و مسکن استان کردستان که با حضور تمامی مدیران این حوزه در سنندج برگزار شد، اظهار داشت: اتمام پروژه های مهر ماندگار یکی از اولویت های اصلی اداره کل راه و شهرسازی در استان کردستان به شمار می رود.

وی ادامه داد: بخش اصلی پروژه ها و طرح های مهر ماندگار استان کردستان مربوط به این اداره کل است و به همین دلیل باید با استفاده از تمایم ظرفیت ها زمینه را برای بهره برداری از این پروژه ها در کوتاهترین زمان ممکن فراهم کرد تا مردم نیز از این امکانات به خوبی بهره مند شوند.

مدیر کل راه و شهرسازی استان کردستان با تاکید بر تسریع در ساخت مسکن مهر در این استان یادآور شد: در کنار پروژه های مهر ماندگار بحث مسکن مهر و تسریع در ساخت و بهره برداری از آن بسیار مهم است که باید پیگیری جدی تری در این بخش نیز در دستور کار قرار گیرد.

وجدی عنوان کرد: بسیج تمامی توان مجموعه تحت مدیریت برای تسریع و بهبود کیفیت پروژه‌های در دست اجراء و ارائه خدمات مطلوب در حوزه‌ های راه و مسکن از دیگر انتظارات جدی مردم از اداره کل راه و شهرسازی است.

وی در پایان گفت: انتظار می رود که با تعامل و همکاری بهتر زمینه برای تامین نیازهای استان کردستان به ویژه در دو بخش راه و مسکن فراهم شود.

کد مطلب 1650242

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