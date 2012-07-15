به گزارش خبرنگار مهر، "مارکو لوپز" هافبک پرتغالی فصل پیش تیم نفت تهران که روزهای گذشته در تمرینات تیم ذوبآهن حضور یافته و یکی از گلهای این تیم در بازی با تیم جوانان کشورمان را هم به ثمر رساند، برای عقد قرارداد با این تیم اصفهانی منتظر تائید رسول کربکندی است.
همچنین پس از جدایی قطعی ایگور کاسترو از تیم ذوبآهن، مسئولان این باشگاه قصد جذب یک مهاجم خارجی را دارند که به نظر میرسد احمد علی مهاجم مصری بازیکن مدنظر مسئولان این باشگاه اصفهانی است.
برپایه این گزارش، طبق قوانین موجود در شرایطی که فصل نقل و انتقالات لیگ دوازدهم روز پنجشنبه هفته گذشته به پایان رسید اما باشگاه ها برای جذب بازیکنان خارجی تا روز اول مردادماه فرصت دارند.
از سوی دیگر تیم فوتبال ذوبآهن پیش از رویارویی با تیم فجرسپاسی شیراز در هفته نخست از دوازدهمین دوره رقابتهای فوتبال لیگ برتر، به احتمال زیاد یک دیدار تدارکاتی دیگر را هم برگزار میکند.
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